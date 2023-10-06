Якименко Иван Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Мать ребёнка: Якименко Домникия Никифоровна
Мать ребёнка: Якименко Домникия Никифоровна
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Якименко Домникия Никифоровна
Дочь: Кравченко София Ивановна
Мать ребёнка: Якименко Домникия Никифоровна
Дочь: Евлампия Ивановна
Мать ребёнка: Якименко Домникия Никифоровна
Сын: Якименко Евлампий Иванович
Мать ребёнка: Якименко Домникия Никифоровна
Дочь: Бесараб Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Якименко Домникия Никифоровна
Дочь: Евфросиния Ивановна
Мать ребёнка: Якименко Домникия Никифоровна
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Якименко Домникия Никифоровна
Мать ребёнка: Якименко Домникия Никифоровна
Мать ребёнка: Якименко Домникия Никифоровна
Дочь: Елисавета Ивановна
Мать ребёнка: Якименко Домникия Никифоровна