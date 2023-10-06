(Пинчук) Евгения Никифоровна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения23.12.1838
Дата смерти25.03.1840
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1838
Отец: Пинчук Никифор Федорович
Мать: Пинчук Евлампия Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
25.03.1840
Черниговская губерния, Российская империя