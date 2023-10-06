(Пинчук) Евгения Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пинчук) Евгения Никифоровна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

23.12.1838

Дата смерти

25.03.1840

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1838

Отец: Пинчук Никифор Федорович

Мать: Пинчук Евлампия Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
25.03.1840
Черниговская губерния, Российская империя
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