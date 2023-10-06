Пинчук (Белицкая) Евлампия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинчук (Белицкая) Евлампия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Билецкий Петр Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1831

Муж: Пинчук Никифор Федорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.08.1832

Сын: Пинчук Семен Никифорович

Отец ребёнка: Пинчук Никифор Федорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.06.1835

Сын: Пинчук Митрофан Никифорович

Отец ребёнка: Пинчук Никифор Федорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.10.1837

Дочь: Иустина Никифоровна

Отец ребёнка: Пинчук Никифор Федорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.12.1838

Дочь: Евгения Никифоровна

Отец ребёнка: Пинчук Никифор Федорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.01.1841

Дочь: Якименко Домникия Никифоровна

Отец ребёнка: Пинчук Никифор Федорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.10.1843

Сын: Пинчук Сергей Никифорович

Отец ребёнка: Пинчук Никифор Федорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.11.1845

Сын: Пинчук Матвей Никифорович

Отец ребёнка: Пинчук Никифор Федорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1848

Сын: Пинчук Иван Никифорович

Отец ребёнка: Пинчук Никифор Федорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.05.1851

Сын: Пинчук Дмитрий Никифорович

Отец ребёнка: Пинчук Никифор Федорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.07.1853

Дочь: Параскева Никифоровна

Отец ребёнка: Пинчук Никифор Федорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.10.1855

Сын: Пинчук Андрей Никифорович

Отец ребёнка: Пинчук Никифор Федорович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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