Пинчук (Белицкая) Евлампия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Билецкий Петр Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1831
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.08.1832
Отец ребёнка: Пинчук Никифор Федорович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.06.1835
Сын: Пинчук Митрофан Никифорович
Отец ребёнка: Пинчук Никифор Федорович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.10.1837
Дочь: Иустина Никифоровна
Отец ребёнка: Пинчук Никифор Федорович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.12.1838
Дочь: Евгения Никифоровна
Отец ребёнка: Пинчук Никифор Федорович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.01.1841
Дочь: Якименко Домникия Никифоровна
Отец ребёнка: Пинчук Никифор Федорович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.10.1843
Сын: Пинчук Сергей Никифорович
Отец ребёнка: Пинчук Никифор Федорович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.11.1845
Сын: Пинчук Матвей Никифорович
Отец ребёнка: Пинчук Никифор Федорович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1848
Отец ребёнка: Пинчук Никифор Федорович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.05.1851
Сын: Пинчук Дмитрий Никифорович
Отец ребёнка: Пинчук Никифор Федорович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.07.1853
Дочь: Параскева Никифоровна
Отец ребёнка: Пинчук Никифор Федорович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.10.1855
Сын: Пинчук Андрей Никифорович
Отец ребёнка: Пинчук Никифор Федорович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно