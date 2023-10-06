Пинчук Сергей Никифорович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения07.10.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Пинчук Никифор Федорович
Мать: Пинчук Евлампия Петровна
Дочь: Ефросиния Сергеевна
Мать ребёнка: Пинчук Ксения Тимофеевна
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Пинчук Ксения Тимофеевна
Мать ребёнка: Пинчук Ксения Тимофеевна
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Пинчук Ксения Тимофеевна
Мать ребёнка: Пинчук Ксения Тимофеевна
Дочь: Адаменко Василиса Сергеевна
Мать ребёнка: Пинчук Ксения Тимофеевна
Мать ребёнка: Пинчук Ксения Тимофеевна
Дочь: Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Пинчук Ксения Тимофеевна
Мать ребёнка: Пинчук Ксения Тимофеевна
Сын: Пинчук Афанасий Сергеевич
Мать ребёнка: Пинчук Ксения Тимофеевна
Дочь: Васса Сергеевна
Мать ребёнка: Пинчук Ксения Тимофеевна
Мать ребёнка: Пинчук Ксения Тимофеевна
Мать ребёнка: Пинчук Ксения Тимофеевна
Мать ребёнка: Пинчук Ксения Тимофеевна
Жена: Пинчук Ксения Тимофеевна