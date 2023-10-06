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Пинчук Сергей Никифорович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

07.10.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1843

Отец: Пинчук Никифор Федорович

Мать: Пинчук Евлампия Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.09.1865

Дочь: Ефросиния Сергеевна

Мать ребёнка: Пинчук Ксения Тимофеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.08.1867

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Пинчук Ксения Тимофеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.06.1868

Сын: Пинчук Давид Сергеевич

Мать ребёнка: Пинчук Ксения Тимофеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.02.1870

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Пинчук Ксения Тимофеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.01.1872

Сын: Пинчук Ефимий Сергеевич

Мать ребёнка: Пинчук Ксения Тимофеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.03.1873

Дочь: Адаменко Василиса Сергеевна

Мать ребёнка: Пинчук Ксения Тимофеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.02.1875

Сын: Пинчук Юлиан Сергеевич

Мать ребёнка: Пинчук Ксения Тимофеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.07.1877

Дочь: Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Пинчук Ксения Тимофеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.07.1879

Сын: Пинчук Гавриил Сергеевич

Мать ребёнка: Пинчук Ксения Тимофеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.08.1880

Сын: Пинчук Афанасий Сергеевич

Мать ребёнка: Пинчук Ксения Тимофеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.08.1882

Дочь: Васса Сергеевна

Мать ребёнка: Пинчук Ксения Тимофеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.06.1884

Сын: Пинчук Леонтий Сергеевич

Мать ребёнка: Пинчук Ксения Тимофеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.04.1886

Сын: Пинчук Ефимий Сергеевич

Мать ребёнка: Пинчук Ксения Тимофеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.05.1888

Сын: Пинчук Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Пинчук Ксения Тимофеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пинчук Ксения Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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