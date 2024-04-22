Пинчук Ефимий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения11.04.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1886
Бракосочетание
17.05.1904
Жена: Пинчук Ольга Даниловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.11.1905
Дочь: Пинчук Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Пинчук Ольга Даниловна
Рождение ребёнка
03.06.1909
Мать ребёнка: Пинчук Ольга Даниловна
Рождение ребёнка
21.06.1912
Дочь: Пинчук Евфросиния Ефимовна
Мать ребёнка: Пинчук Ольга Даниловна
Рождение ребёнка
21.11.1914
Мать ребёнка: Пинчук Ольга Даниловна
Смерть
Неизвестно