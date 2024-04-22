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Пинчук Ефимий Сергеевич

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

11.04.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1886

Отец: Пинчук Сергей Никифорович

Мать: Пинчук Ксения Тимофеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
17.05.1904

Жена: Пинчук Ольга Даниловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.11.1905

Дочь: Пинчук Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Пинчук Ольга Даниловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.06.1909

Сын: Пинчук Дмитрий Ефимович

Мать ребёнка: Пинчук Ольга Даниловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.06.1912

Дочь: Пинчук Евфросиния Ефимовна

Мать ребёнка: Пинчук Ольга Даниловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.11.1914

Сын: Пинчук Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Пинчук Ольга Даниловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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