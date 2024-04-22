Пинчук (Шеверда) Ольга Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинчук (Шеверда) Ольга Даниловна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

13.07.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1883

Отец: Шеверда Даниил Григорьевич

Мать: Шеверда Мария Кононовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
17.05.1904

Муж: Пинчук Ефимий Сергеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.11.1905

Дочь: Пинчук Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Пинчук Ефимий Сергеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.06.1909

Сын: Пинчук Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Пинчук Ефимий Сергеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.06.1912

Дочь: Пинчук Евфросиния Ефимовна

Отец ребёнка: Пинчук Ефимий Сергеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.11.1914

Сын: Пинчук Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Пинчук Ефимий Сергеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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