Пинчук (Шеверда) Ольга Даниловна
Место рождения
Дата рождения13.07.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1883
Бракосочетание
17.05.1904
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.11.1905
Дочь: Пинчук Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Пинчук Ефимий Сергеевич
Рождение ребёнка
03.06.1909
Отец ребёнка: Пинчук Ефимий Сергеевич
Рождение ребёнка
21.06.1912
Дочь: Пинчук Евфросиния Ефимовна
Отец ребёнка: Пинчук Ефимий Сергеевич
Рождение ребёнка
21.11.1914
Отец ребёнка: Пинчук Ефимий Сергеевич
Смерть
Неизвестно