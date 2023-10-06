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Шеверда Мария Кононовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1869

Сын: Шеверда Яков Данилович

Отец ребёнка: Шеверда Даниил Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.08.1870

Сын: Шеверда Мирон Данилович

Отец ребёнка: Шеверда Даниил Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.05.1872

Дочь: Кулик Феодора Даниловна

Отец ребёнка: Шеверда Даниил Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.01.1876

Сын: Шеверда Антоний Данилович

Отец ребёнка: Шеверда Даниил Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.05.1877

Сын: Шеверда Иван Данилович

Отец ребёнка: Шеверда Даниил Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.02.1880

Сын: Шеверда Василий Данилович

Отец ребёнка: Шеверда Даниил Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.07.1883

Дочь: Пинчук Ольга Даниловна

Отец ребёнка: Шеверда Даниил Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.03.1889

Дочь: Шеверда Мотрона Даниловна

Отец ребёнка: Шеверда Даниил Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеверда Даниил Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область
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