Шеверда Мария Кононовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.03.1869
Отец ребёнка: Шеверда Даниил Григорьевич
Рождение ребёнка
06.08.1870
Отец ребёнка: Шеверда Даниил Григорьевич
Рождение ребёнка
26.05.1872
Дочь: Кулик Феодора Даниловна
Отец ребёнка: Шеверда Даниил Григорьевич
Рождение ребёнка
16.01.1876
Сын: Шеверда Антоний Данилович
Отец ребёнка: Шеверда Даниил Григорьевич
Рождение ребёнка
07.05.1877
Отец ребёнка: Шеверда Даниил Григорьевич
Рождение ребёнка
27.02.1880
Сын: Шеверда Василий Данилович
Отец ребёнка: Шеверда Даниил Григорьевич
Рождение ребёнка
13.07.1883
Дочь: Пинчук Ольга Даниловна
Отец ребёнка: Шеверда Даниил Григорьевич
Рождение ребёнка
25.03.1889
Дочь: Шеверда Мотрона Даниловна
Отец ребёнка: Шеверда Даниил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно