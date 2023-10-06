Пинчук Ксения Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.09.1865
Дочь: Ефросиния Сергеевна
Отец ребёнка: Пинчук Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
08.08.1867
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Пинчук Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
23.06.1868
Отец ребёнка: Пинчук Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
01.02.1870
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Пинчук Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
19.01.1872
Отец ребёнка: Пинчук Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
07.03.1873
Дочь: Адаменко Василиса Сергеевна
Отец ребёнка: Пинчук Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
05.02.1875
Отец ребёнка: Пинчук Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
07.07.1877
Дочь: Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Пинчук Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
12.07.1879
Отец ребёнка: Пинчук Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
20.08.1880
Сын: Пинчук Афанасий Сергеевич
Отец ребёнка: Пинчук Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
08.08.1882
Дочь: Васса Сергеевна
Отец ребёнка: Пинчук Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
16.06.1884
Отец ребёнка: Пинчук Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
11.04.1886
Отец ребёнка: Пинчук Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
22.05.1888
Отец ребёнка: Пинчук Сергей Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно