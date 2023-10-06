Пинчук Ксения Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинчук Ксения Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1865

Дочь: Ефросиния Сергеевна

Отец ребёнка: Пинчук Сергей Никифорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.08.1867

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Пинчук Сергей Никифорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.06.1868

Сын: Пинчук Давид Сергеевич

Отец ребёнка: Пинчук Сергей Никифорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.02.1870

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Пинчук Сергей Никифорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.01.1872

Сын: Пинчук Ефимий Сергеевич

Отец ребёнка: Пинчук Сергей Никифорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.03.1873

Дочь: Адаменко Василиса Сергеевна

Отец ребёнка: Пинчук Сергей Никифорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.02.1875

Сын: Пинчук Юлиан Сергеевич

Отец ребёнка: Пинчук Сергей Никифорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.07.1877

Дочь: Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Пинчук Сергей Никифорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.07.1879

Сын: Пинчук Гавриил Сергеевич

Отец ребёнка: Пинчук Сергей Никифорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.08.1880

Сын: Пинчук Афанасий Сергеевич

Отец ребёнка: Пинчук Сергей Никифорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.08.1882

Дочь: Васса Сергеевна

Отец ребёнка: Пинчук Сергей Никифорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.06.1884

Сын: Пинчук Леонтий Сергеевич

Отец ребёнка: Пинчук Сергей Никифорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.04.1886

Сын: Пинчук Ефимий Сергеевич

Отец ребёнка: Пинчук Сергей Никифорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.05.1888

Сын: Пинчук Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Пинчук Сергей Никифорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пинчук Сергей Никифорович

Смерть
Неизвестно
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