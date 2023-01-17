Лощилов Филарет Иванович
Место рождения
Дата рождения20.09.1859 ст.
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
20.09.1859 ст.
Клировые ведомости Николаевской Комьянской церкви Грязовецкого уезда за 1910 г. Часть II. (ГАВО Ф.496 Оп.4 д.435, л.261)
Образование
С 01.09.1872 по 01.08.1877 ст.
5 классов Вологодского Духовного училища, полный курс. (Вологодские Епархиальные ведомости. 1873 №15, стр.262; 1877 №15, стр.246).
Образование
С 01.09.1877 по 16.07.1879 ст.
Ученик I класса 2 отделения Вологодской Духовной Семинарии Лощилов Филарет в третьем разряде увольняется из семинарии по малоуспешности, как сидевший два года в одном классе. (ВЕВ, 1879 №15, стр.199)
Работа или профессия
С 01.04.1880 по 11.07.1880 ст.
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
По выдержании экзамена в Вологодской губернской гимназии на звание народного учителя назначен временно исправляющим должность учителя Грязовецкого городского училища.
Работа или профессия
11.06.1880 ст.
Клировые ведомости Николаевской Комьянской церкви Грязовецкого уезда за 1910 г. Часть II. Из 1-го класса Вологодской духовной семинарии определен помощником учителя земского Богтюгского училища Волого... Показать все
Работа или профессия
С 01.09.1881 по 22.03.1889 ст.
Шапша, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Определен на должность учителя Шапшенского земского училища Кадниковского уезда. Клировые ведомости Николаевской Комьянской церкви Грязовецкого уезда за 1910 г. Часть II. (ГАВО Ф.496 Оп.4 д.435, л.261... Показать все
Место жительства
С 1882 по 20.01.1898 ст.
Бракосочетание
Около 1885
Жена: Лощилова София Павловна
Рождение ребёнка
14.01.1887 ст.
Дочь: Шуйская Ольга Филаретовна
Мать ребёнка: Лощилова София Павловна
Клировые ведомости Грязовецкого уезда за 1910 г., Николаевская Комьянская церковь. Ольга, родилась 1887 г. 14 января , замужем за псаломщиком Богородской Подстаницкой церкви Вологодского уезда; (ГАВО ... Показать все
Рождение ребёнка
24.11.1888 ст.
Дочь: Студенцова Екатерина Филаретовна
Мать ребёнка: Лощилова София Павловна
Клировые ведомости Грязовецкого уезда за 1910 г. Николаевская Комьянская церковь Екатерина , родилась 1888 г. 24 ноября , учительница Огарковского Земского училища Грязовецкого уезда; (ГАВО Ф.496 Оп.4... Показать все
Работа или профессия
22.03.1889 ст.
Определен в диакона к Димитриевской Широгорской церкви Вологодского уезда. (ГАВО Ф.496 Оп.4 д.435, л.261)
Рождение ребёнка
16.09.1890 ст.
Сын: Лощилов Сергей Филаретович
Мать ребёнка: Лощилова София Павловна
Метрические книги Димитриевской Широгорской церкви Вологодского уезда за 1890 годы. Октябрь. 16 числа родился, 19 крещен Сергий. Родители: диакон сей Димитриевской Широгорской церкви Филарет Иванов Ло... Показать все
Рождение ребёнка
12.08.1893 ст.
Сын: Лощилов Алфей Филаретович
Мать ребёнка: Лощилова София Павловна
Клировые ведомости Грязовецкого уезда за 1910 г. Николаевская Комьянская церковь. Алфей, родился 1893 г. 12 августа, состоит на частной должности. (ГАВО Ф.496 Оп.4 Д.435)
Рождение ребёнка
02.09.1895 ст.
Сын: Лощилов Григорий Филаретович
Мать ребёнка: Лощилова София Павловна
Клировые ведомости Грязовецкого уезда за 1910 г. Николаевская Комьянская церковь. Горгоний, родился 1895 г.2 сентября. (ГАВО Ф.496 Оп.4 Д.435)
Рождение ребёнка
29.06.1897 ст.
Дочь: Лощилова Алевтина Филаретовна
Мать ребёнка: Лощилова София Павловна
Клировые ведомости Грязовецкого уезда за 1910 г. Николаевская Комьянская церковь. Алевтина, родилась 1897 г.29 июня. (ГАВО Ф.496 Оп.4 Д.435)
Работа или профессия
21.01.1898 ст.
Бакланка, Семенцевская волость, Грязовецкий уезд
Оставшийся сверхштатным диакон Димитриевской Широгорской церкви Вологодского уезда Филарет Лощилов 21 января переведён к Михаило-Архангельской Баклановской церкви Грязовецкого уезда. (ВЕВ, 1898 №4).
Работа или профессия
06.02.1898 ст.
Диакон Михаило-Архангельской Баклановской церкви Грязовецкого уезда Филарет Лощилов 6 февраля, по прошению, оставлен в должности псаломщика на прежнем месте служения при Димитриевской Широгорской церк... Показать все
Работа или профессия
До 1898
Состоял учителем Широгорской церковно-приходской школы. (ГАВО Ф.496 Оп.4 д.435, л.261)
Рождение ребёнка
31.01.1899 ст.
Дочь: Лощилова Зоя Филаретовна
Мать ребёнка: Лощилова София Павловна
Клировые ведомости Грязовецкого уезда за 1910 г., Николаевская Комьянская церковь. Зоя, родилась 1899 г.31 октября, учится в Епархиальном Училище. (ГАВО Ф.496 Оп.4 Д.435)
Рождение ребёнка
02.05.1901 ст.
Дочь: Лощилова Фаина Филаретовна
Мать ребёнка: Лощилова София Павловна
Метрические книги церквей г. Вологды за 1901 г. Николаевская Глинковская градская церковь. Май. 2 числа родилась, 3 крещена Фаина. Родители: Вологодского уезда Димитриевской Широгорской церкви диакон ... Показать все
Работа или профессия
24.04.1902 ст.
Псаломщик Димитриевской Широгорской церкви Вологодского уезда диакон Филарет Лощилов 24 апреля определён на штатную диаконскую вакансию при Николаевской Комьянской церкви Грязовецкого уезда. (ВЕВ, 190... Показать все
Работа или профессия
15.09.1913 ст.
По выдержании пастырского экзамена 1913 г. 15 сентября определен и 22 сентября рукоположен во священника к сей Богородицкой Левашской церкви. Со дня определения состоит заведующим и законоучителем Лев... Показать все
Смерть
После 1915