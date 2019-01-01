город Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Грязовец

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Города
3ГРЯЗОВЕЦ. Уездный.При рч. Ржавце.75642½33211421240Церквей православных 3. Уездное и приходское училища. Почтовая станция. Ярмарок 3. Торжки. Заводов 2.

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район
Грязовец. (Рик и его отделы,скков,14 пром. пр.,31 торг. завед.,кред. т-во и зерноочист. пункт,учлесхоз,агроучасток,нар суд и следств. участ,электростанция,почтов-телегр. Показать все 1566городЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: —. Летнее: —.Зимнее: 47 км. Летнее: —.7581040

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
9180Грязовецгород58°53'с.ш.40°15'в.д.O-37-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Грязовецкое городское поселение
19624101001г Грязовецгород

Мы используем куки для улучшения работы сайта.