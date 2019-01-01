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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3ГРЯЗОВЕЦ. Уездный.При рч. Ржавце.75642½33211421240Церквей православных 3. Уездное и приходское училища. Почтовая станция. Ярмарок 3. Торжки. Заводов 2.
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Грязовец. (Рик и его отделы,скков,14 пром. пр.,31 торг. завед.,кред. т-во и зерноочист. пункт,учлесхоз,агроучасток,нар суд и следств. участ,электростанция,почтов-телегр. Показать все 1566городЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: —. Летнее: —.Зимнее: 47 км. Летнее: —.7581040
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
9180Грязовецгород58°53'с.ш.40°15'в.д.O-37-045
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624101001г Грязовецгород