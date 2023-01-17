Лощилова София Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиДо ?.09.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1885
Рождение ребёнка
14.01.1887 ст.
Дочь: Шуйская Ольга Филаретовна
Отец ребёнка: Лощилов Филарет Иванович
Клировые ведомости Грязовецкого уезда за 1910 г., Николаевская Комьянская церковь. Ольга, родилась 1887 г. 14 января , замужем за псаломщиком Богородской Подстаницкой церкви Вологодского уезда; (ГАВО ... Показать все
Рождение ребёнка
24.11.1888 ст.
Дочь: Студенцова Екатерина Филаретовна
Отец ребёнка: Лощилов Филарет Иванович
Клировые ведомости Грязовецкого уезда за 1910 г. Николаевская Комьянская церковь Екатерина , родилась 1888 г. 24 ноября , учительница Огарковского Земского училища Грязовецкого уезда; (ГАВО Ф.496 Оп.4... Показать все
Рождение ребёнка
16.09.1890 ст.
Сын: Лощилов Сергей Филаретович
Отец ребёнка: Лощилов Филарет Иванович
Метрические книги Димитриевской Широгорской церкви Вологодского уезда за 1890 годы. Октябрь. 16 числа родился, 19 крещен Сергий. Родители: диакон сей Димитриевской Широгорской церкви Филарет Иванов Ло... Показать все
Рождение ребёнка
12.08.1893 ст.
Сын: Лощилов Алфей Филаретович
Отец ребёнка: Лощилов Филарет Иванович
Клировые ведомости Грязовецкого уезда за 1910 г. Николаевская Комьянская церковь. Алфей, родился 1893 г. 12 августа, состоит на частной должности. (ГАВО Ф.496 Оп.4 Д.435)
Рождение ребёнка
02.09.1895 ст.
Сын: Лощилов Григорий Филаретович
Отец ребёнка: Лощилов Филарет Иванович
Клировые ведомости Грязовецкого уезда за 1910 г. Николаевская Комьянская церковь. Горгоний, родился 1895 г.2 сентября. (ГАВО Ф.496 Оп.4 Д.435)
Рождение ребёнка
29.06.1897 ст.
Дочь: Лощилова Алевтина Филаретовна
Отец ребёнка: Лощилов Филарет Иванович
Клировые ведомости Грязовецкого уезда за 1910 г. Николаевская Комьянская церковь. Алевтина, родилась 1897 г.29 июня. (ГАВО Ф.496 Оп.4 Д.435)
Рождение ребёнка
31.01.1899 ст.
Дочь: Лощилова Зоя Филаретовна
Отец ребёнка: Лощилов Филарет Иванович
Клировые ведомости Грязовецкого уезда за 1910 г., Николаевская Комьянская церковь. Зоя, родилась 1899 г.31 октября, учится в Епархиальном Училище. (ГАВО Ф.496 Оп.4 Д.435)
Рождение ребёнка
02.05.1901 ст.
Дочь: Лощилова Фаина Филаретовна
Отец ребёнка: Лощилов Филарет Иванович
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрические книги церквей г. Вологды за 1901 г. Николаевская Глинковская градская церковь. Май. 2 числа родилась, 3 крещена Фаина. Родители: Вологодского уезда Димитриевской Широгорской церкви диакон ... Показать все
Смерть
До ?.09.1913
Николаевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния