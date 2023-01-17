Лощилов Сергей Филаретович
Место рождения
Дата рождения16.09.1890 ст.
Дата смерти04.03.1915 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1890 ст.
Отец: Лощилов Филарет Иванович
Мать: Лощилова София Павловна
Метрические книги Димитриевской Широгорской церкви Вологодского уезда за 1890 годы. Октябрь. 16 числа родился, 19 крещен Сергий. Родители: диакон сей Димитриевской Широгорской церкви Филарет Иванов Ло... Показать все
Образование
1900
Вологда, город Вологда, Вологодская область
В 1900 году поступил в Вологодское Духовное училище. (Вологодские Епархиальные ведомости, 1901 №14, стр.235)
Призыв на военную службу
1914
Стрелок 4-го стрелкового полка, 2 роты. 5-я армия.
Смерть
04.03.1915 ст.
Умер после ранения в бою. Немгловский лес; тыловое лечебное заведение. (РГВА, ф.16196, о.1. Дело: Именные списки потерь солдат 4 стрелкового полка Документ 98671, Список воинских чинов 4 стрелкового п... Показать все