Лощилова Зоя Филаретовна
Место рождения
Дата рождения31.01.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
31.01.1899 ст.
Отец: Лощилов Филарет Иванович
Мать: Лощилова София Павловна
Клировые ведомости Грязовецкого уезда за 1910 г., Николаевская Комьянская церковь. Зоя, родилась 1899 г.31 октября, учится в Епархиальном Училище. (ГАВО Ф.496 Оп.4 Д.435)
Образование
С 1899 по 1914
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодское Епархиальное женское училище в 1-м разряде. (Вологодские Епархиальные ведомости, 1910 №14 стр.299; 1911 №13 стр.291; 1912 №13 стр.291. ГАВО ф.496, о.4, д.435)
Смерть
Неизвестно