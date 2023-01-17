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Лощилова Зоя Филаретовна

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Место рождения

Широгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

31.01.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1899 ст.

Отец: Лощилов Филарет Иванович

Мать: Лощилова София Павловна

Широгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Клировые ведомости Грязовецкого уезда за 1910 г., Николаевская Комьянская церковь. Зоя, родилась 1899 г.31 октября, учится в Епархиальном Училище. (ГАВО Ф.496 Оп.4 Д.435)
Образование
С 1899 по 1914
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодское Епархиальное женское училище в 1-м разряде. (Вологодские Епархиальные ведомости, 1910 №14 стр.299; 1911 №13 стр.291; 1912 №13 стр.291. ГАВО ф.496, о.4, д.435)
Смерть
Неизвестно
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