Шуйская (Лощилова) Ольга Филаретовна
Место рождения
Дата рождения14.01.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
14.01.1887 ст.
Отец: Лощилов Филарет Иванович
Мать: Лощилова София Павловна
Клировые ведомости Грязовецкого уезда за 1910 г., Николаевская Комьянская церковь. Ольга, родилась 1887 г. 14 января , замужем за псаломщиком Богородской Подстаницкой церкви Вологодского уезда; (ГАВО ... Показать все
Образование
С 01.09.1897 по 1903
Вологодское Епархиальное женское училище. 2-й разряд. (Вологодские Епархиальные ведомости, 1898 №13, 1899 №12, 1900 №13 стр.237, 1901 №13 стр.213, 1902 №13 стр.149)
Бракосочетание
Около 13.07.1909 ст.
Метрические книги церквей Вологодског уезда за 1909 год. Том 5. Богородицкая Подстаницкая церковь. 13 июля венчаны: жених - исправляющий обязанности псаломщика сей приходской Богородицкой Подстаницкой... Показать все
Рождение ребёнка
23.05.1910 ст.
Сын: Шуйский Борис Анатольевич
Отец ребёнка: Шуйский Анатолий Петрович
Богородицкая Подстаницкая церковь Вологодского уезда. (ГАВО ф.496, о.38, д.58, л.63)
Рождение ребёнка
02.07.1912 ст.
Дочь: Шуйская Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Шуйский Анатолий Петрович
Богородицкая Подстаницкая церковь Вологодского уезда. (ГАВО ф.496, о.38, д.58, л.160)
Рождение ребёнка
09.07.1914 ст.
Сын: Шуйский Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Шуйский Анатолий Петрович
Богородицкая Подстаницкая церковь Вологодского уезда. (ГАВО ф.496, о.38, д.124, л.14)
Рождение ребёнка
18.09.1916 ст.
Дочь: Шуйская Тамара Анатольевна
Отец ребёнка: Шуйский Анатолий Петрович
Смерть
Неизвестно