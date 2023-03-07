Шуйская (Лощилова) Ольга Филаретовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуйская (Лощилова) Ольга Филаретовна

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Место рождения

Широгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

14.01.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1887 ст.

Отец: Лощилов Филарет Иванович

Мать: Лощилова София Павловна

Широгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Клировые ведомости Грязовецкого уезда за 1910 г., Николаевская Комьянская церковь. Ольга, родилась 1887 г. 14 января , замужем за псаломщиком Богородской Подстаницкой церкви Вологодского уезда; (ГАВО ... Показать все
Образование
С 01.09.1897 по 1903
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодское Епархиальное женское училище. 2-й разряд. (Вологодские Епархиальные ведомости, 1898 №13, 1899 №12, 1900 №13 стр.237, 1901 №13 стр.213, 1902 №13 стр.149)
Бракосочетание
Около 13.07.1909 ст.

Муж: Шуйский Анатолий Петрович

Метрические книги церквей Вологодског уезда за 1909 год. Том 5. Богородицкая Подстаницкая церковь. 13 июля венчаны: жених - исправляющий обязанности псаломщика сей приходской Богородицкой Подстаницкой... Показать все
Рождение ребёнка
23.05.1910 ст.

Сын: Шуйский Борис Анатольевич

Отец ребёнка: Шуйский Анатолий Петрович

Богородицкая Подстаницкая церковь Вологодского уезда. (ГАВО ф.496, о.38, д.58, л.63)
Рождение ребёнка
02.07.1912 ст.

Дочь: Шуйская Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Шуйский Анатолий Петрович

Богородицкая Подстаницкая церковь Вологодского уезда. (ГАВО ф.496, о.38, д.58, л.160)
Рождение ребёнка
09.07.1914 ст.

Сын: Шуйский Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Шуйский Анатолий Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Богородицкая Подстаницкая церковь Вологодского уезда. (ГАВО ф.496, о.38, д.124, л.14)
Рождение ребёнка
18.09.1916 ст.

Дочь: Шуйская Тамара Анатольевна

Отец ребёнка: Шуйский Анатолий Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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