Шуйский Владимир Анатольевич
Место рождения
Дата рождения09.07.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1914 ст.
Богородицкая Подстаницкая церковь Вологодского уезда. (ГАВО ф.496, о.38, д.124, л.14)
Бракосочетание
Около 1935
Место жительства
1941
Довоенный адрес: г.Вологда, ул.Бестужевская, д.8, кв.5.
Военная служба
С 1941 по 1942
Лейтенант. Командир взвода ПВО 61 стрелкового полка 45 стрелковой дивизии.
Пропал без вести (военное)
?.06.1942
Пропал без вести в июне 1942 года. (ЦАМО ф.33, о.563783, д.29; шкаф 237, ящик 30)