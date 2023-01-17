Шуйский Владимир Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШуйский Владимир Анатольевич

Шуйский Владимир Анатольевич

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

09.07.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1914 ст.

Отец: Шуйский Анатолий Петрович

Мать: Шуйская Ольга Филаретовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Богородицкая Подстаницкая церковь Вологодского уезда. (ГАВО ф.496, о.38, д.124, л.14)
Бракосочетание
Около 1935

Жена: Шуйская Галина Степановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
1941
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Довоенный адрес: г.Вологда, ул.Бестужевская, д.8, кв.5.
Военная служба
С 1941 по 1942
Лейтенант. Командир взвода ПВО 61 стрелкового полка 45 стрелковой дивизии.
Пропал без вести (военное)
?.06.1942
Пропал без вести в июне 1942 года. (ЦАМО ф.33, о.563783, д.29; шкаф 237, ящик 30)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close