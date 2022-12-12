Шуйский Анатолий Петрович
Место рождения
Дата рождения11.11.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1881 ст.
Отец: Шуйский Петр Евгеньевич
Мать: Шуйская Юлия Николаевна
ГАВО ф.1063, о.1, д.49, л.1
Военная служба
С 01.01.1904 по 05.04.1907 ст.
Состоял на военной службе.
Образование
?.06.1907
Уволен из 1 класса Вологодского Духовного училища.
Работа или профессия
09.12.1907 ст.
Допущен к исполнению обязанностей псаломщика при Богородицкой Подстаницкой церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Около 13.07.1909 ст.
Метрические книги церквей Вологодског уезда за 1909 год. Том 5. Богородицкая Подстаницкая церковь. 13 июля венчаны: жених - исправляющий обязанности псаломщика сей приходской Богородицкой Подстаницкой... Показать все
Работа или профессия
1909
Псаломщик приходской Богородицкой Подстаницкой церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
10.03.1910 ст.
Утвержден в должности псаломщика. Состоял учителем пения церковно-приходской школы.
Рождение ребёнка
23.05.1910 ст.
Сын: Шуйский Борис Анатольевич
Мать ребёнка: Шуйская Ольга Филаретовна
Богородицкая Подстаницкая церковь Вологодского уезда. (ГАВО ф.496, о.38, д.58, л.63)
Рождение ребёнка
02.07.1912 ст.
Дочь: Шуйская Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Шуйская Ольга Филаретовна
Богородицкая Подстаницкая церковь Вологодского уезда. (ГАВО ф.496, о.38, д.58, л.160)
Рождение ребёнка
09.07.1914 ст.
Сын: Шуйский Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Шуйская Ольга Филаретовна
Богородицкая Подстаницкая церковь Вологодского уезда. (ГАВО ф.496, о.38, д.124, л.14)
Работа или профессия
06.08.1914 ст.
Посвящен в стихарь.
Работа или профессия
30.03.1916 ст.
Перемещен псаломщиком к Николаевской Кувшиновской церкви г.Вологды.
Рождение ребёнка
18.09.1916 ст.
Дочь: Шуйская Тамара Анатольевна
Мать ребёнка: Шуйская Ольга Филаретовна
Смерть
Неизвестно