Лощилова Алевтина Филаретовна
Место рождения
Дата рождения29.06.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1897 ст.
Отец: Лощилов Филарет Иванович
Мать: Лощилова София Павловна
Клировые ведомости Грязовецкого уезда за 1910 г. Николаевская Комьянская церковь. Алевтина, родилась 1897 г.29 июня. (ГАВО Ф.496 Оп.4 Д.435)
Образование
С 1899 по 1914
Вологодское Епархиальное женское училище по 1-му разряду. (Вологодские Епархиальные ведомости, 1912 №13 стр.291; ГАВО ф.496, о.4, д.435)
Место жительства
1917
Адрес на 1917 год: Леонтьевский ручей, 20.
Смерть
Неизвестно