Лощилов Григорий (Горгоний) Филаретович
Место рождения
Дата рождения02.09.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.09.1895 ст.
Отец: Лощилов Филарет Иванович
Мать: Лощилова София Павловна
Клировые ведомости Грязовецкого уезда за 1910 г. Николаевская Комьянская церковь. Горгоний, родился 1895 г.2 сентября. (ГАВО Ф.496 Оп.4 Д.435)
Работа или профессия
1915
Служащий на частной должности. (ГАВО ф.496, о.4, д.435)
Бракосочетание
Около 1922
Рождение ребёнка
1923
Сын: Лощилов Георгий Горгониевич
Мать ребёнка: Лощилова Анна Александровна
Смерть
Неизвестно