Лощилов Григорий (Горгоний) Филаретович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лощилов Григорий (Горгоний) Филаретович

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Место рождения

Широгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

02.09.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1895 ст.

Отец: Лощилов Филарет Иванович

Мать: Лощилова София Павловна

Широгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Клировые ведомости Грязовецкого уезда за 1910 г. Николаевская Комьянская церковь. Горгоний, родился 1895 г.2 сентября. (ГАВО Ф.496 Оп.4 Д.435)
Работа или профессия
1915
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Служащий на частной должности. (ГАВО ф.496, о.4, д.435)
Бракосочетание
Около 1922

Жена: Лощилова Анна Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Лощилов Георгий Горгониевич

Мать ребёнка: Лощилова Анна Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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