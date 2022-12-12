Студенцова (Лощилова) Екатерина Филаретовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Студенцова (Лощилова) Екатерина Филаретовна

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Место рождения

Широгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

24.11.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1888 ст.

Отец: Лощилов Филарет Иванович

Мать: Лощилова София Павловна

Широгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Клировые ведомости Грязовецкого уезда за 1910 г. Николаевская Комьянская церковь Екатерина , родилась 1888 г. 24 ноября , учительница Огарковского Земского училища Грязовецкого уезда; (ГАВО Ф.496 Оп.4... Показать все
Образование
С 1901 по 17.07.1907
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодское Епархиальное женское училище. Выпущена во втором разряде. (Вологодские Епархиальные ведомости, 1904 №13 стр.317, 1905 №11 стр.144, 1906 №13 стр.293, 1907 №14 стр.226)
Работа или профессия
С 1908 по 1912
Учительница Огарковского Земского училища Грязовецкого уезда. (ГАВО ф.496, о.4, д.435)
Работа или профессия
С 1913 по 1915
Николаевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Учительница Николаевской Комьянской школы Грязовецкого уезда.
Работа или профессия
С 12.08.1916 по 12.01.1917
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Классная надзирательница Вологодской Мариинской женской гимназии. (ГАВО ф.454, о.1, д565)
Место жительства
1916
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Адрес на 1916 год: город Вологда, Богословская улица, дом № 7 (современная улица Воровского).
Бракосочетание
11.01.1917 ст.

Муж: Студенцов Феодосий Владимирович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Мироносицкая церковь города Вологды. (ГАВО ф.496, о.70, д.13, л.53)
Работа или профессия
1918
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Служащая Вологодского губернского земства. (ГАВО ф.34, о.7, д.2234)
Смерть
Неизвестно
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