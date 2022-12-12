Студенцова (Лощилова) Екатерина Филаретовна
Место рождения
Дата рождения24.11.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1888 ст.
Отец: Лощилов Филарет Иванович
Мать: Лощилова София Павловна
Клировые ведомости Грязовецкого уезда за 1910 г. Николаевская Комьянская церковь Екатерина , родилась 1888 г. 24 ноября , учительница Огарковского Земского училища Грязовецкого уезда; (ГАВО Ф.496 Оп.4... Показать все
Образование
С 1901 по 17.07.1907
Вологодское Епархиальное женское училище. Выпущена во втором разряде. (Вологодские Епархиальные ведомости, 1904 №13 стр.317, 1905 №11 стр.144, 1906 №13 стр.293, 1907 №14 стр.226)
Работа или профессия
С 1908 по 1912
Учительница Огарковского Земского училища Грязовецкого уезда. (ГАВО ф.496, о.4, д.435)
Работа или профессия
С 1913 по 1915
Николаевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Учительница Николаевской Комьянской школы Грязовецкого уезда.
Работа или профессия
С 12.08.1916 по 12.01.1917
Классная надзирательница Вологодской Мариинской женской гимназии. (ГАВО ф.454, о.1, д565)
Место жительства
1916
Адрес на 1916 год: город Вологда, Богословская улица, дом № 7 (современная улица Воровского).
Бракосочетание
11.01.1917 ст.
Мироносицкая церковь города Вологды. (ГАВО ф.496, о.70, д.13, л.53)
Работа или профессия
1918
Служащая Вологодского губернского земства. (ГАВО ф.34, о.7, д.2234)
Смерть
Неизвестно