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Студенцов Феодосий Владимирович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

13.09.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1881 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
ГАВО ф.388, о.7, д.508
Образование
До ?.07.1904 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
1-е Вологодское приходское училище. (ГАВО ф.388, о.7, д.508)
Работа или профессия
11.11.1904 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Канцелярскии служитель Вологодской Казенной Палаты. (ГАВО ф.388, о.7, д.508)
Работа или профессия
21.02.1913 ст.
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Счетный чиновник Тотемского казначейства. (ГАВО ф.388, о.7, д.508)
Работа или профессия
26.10.1913 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Канцелярскии служитель Вологодской Казенной Палаты. (ГАВО ф.388, о.7, д.508)
Награда
1913
Светло-бронзовая медаль "В память 300-летия царствования дома Романовых". (ГАВО ф.388, о.7, д.508)
Военная служба
С 11.05.1916 по 07.11.1916 ст.
Призван на действительную военную службу по мобилизации ратников ополчения. Освобожден от военной службы по болезни. (ГАВО ф.388, о.7, д.508)
Бракосочетание
11.01.1917 ст.

Жена: Студенцова Екатерина Филаретовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Мироносицкая церковь города Вологды. (ГАВО ф.496, о.70, д.13, л.53)
Смерть
Неизвестно
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