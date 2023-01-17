Студенцов Феодосий Владимирович
Место рождения
Дата рождения13.09.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
13.09.1881 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАВО ф.388, о.7, д.508
Образование
До ?.07.1904 ст.
1-е Вологодское приходское училище. (ГАВО ф.388, о.7, д.508)
Работа или профессия
11.11.1904 ст.
Канцелярскии служитель Вологодской Казенной Палаты. (ГАВО ф.388, о.7, д.508)
Работа или профессия
21.02.1913 ст.
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Счетный чиновник Тотемского казначейства. (ГАВО ф.388, о.7, д.508)
Работа или профессия
26.10.1913 ст.
Канцелярскии служитель Вологодской Казенной Палаты. (ГАВО ф.388, о.7, д.508)
Награда
1913
Светло-бронзовая медаль "В память 300-летия царствования дома Романовых". (ГАВО ф.388, о.7, д.508)
Военная служба
С 11.05.1916 по 07.11.1916 ст.
Призван на действительную военную службу по мобилизации ратников ополчения. Освобожден от военной службы по болезни. (ГАВО ф.388, о.7, д.508)
Бракосочетание
11.01.1917 ст.
Мироносицкая церковь города Вологды. (ГАВО ф.496, о.70, д.13, л.53)
Смерть
Неизвестно