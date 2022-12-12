Лощилов Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти06.04.1881 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1830
Клировые ведомости церквей Вологодского уезда за 1851 г. Николаевская Оночистенская церковь. Дьячек Иван Николаев Лощилов, 21 г., природой того же уезда Леонтьевской Верхвологодской церкви пономаря Ни... Показать все
Образование
С 1843 по 1849
Вологодское Духовное училище. (ГАВО ф.496, о.4, д.4, л.545)
Работа или профессия
С 27.04.1849 по 14.06.1875 ст.
Клировые ведомости церквей Вологодского уезда за 1851 г. Николаевская Оночистенская церковь. Дьячек Иван Николаев Лощилов, 21 г., природой того же уезда Леонтьевской Верхвологодской церкви пономаря Ни... Показать все
Бракосочетание
Около 1855 ст.
Николаевская Оночистенская церковь Вологодского уезда. (ГАВО ф.496, о.4, д.4, л.545)
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Лощилова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
20.09.1859 ст.
Мать ребёнка: Лощилова Евдокия Васильевна
Николаевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Клировые ведомости Николаевской Комьянской церкви Грязовецкого уезда за 1910 г. Часть II. (ГАВО Ф.496 Оп.4 д.435, л.261)
Рождение ребёнка
01.04.1867 ст.
Мать ребёнка: Лощилова Евдокия Васильевна
Аполлоний. Димитриевская Озерковско-Оночистенская церковь Вологодского уезда. (ГАВО ф.496, о.19, д.283, л.152)
Работа или профессия
С 16.06.1875 по 12.09.1876
Диакон Николаевской Оночистенской церкви Вологодского уезда. (Вологодские епархиальные ведомости. 1875, №14, стр. 181)
Посвящение в духовный сан
15.06.1875 ст.
Вологодского уезда Николаевской Оночистенской церкви сверхштатный причетник Иоанн Лощилов, по прошению его, 15 июня рукоположен в сан диакона в Спасо-Прилуцком монастыре. (Вологодские Епархиальные вед... Показать все
Работа или профессия
С 13.09.1876 по 05.04.1881 ст.
Вологодского уезда Николаевской Оночистенской церкви сверхштатный диакон Иоанн Лощилов, по прошению его, 13 сентября зачислен штатным псаломщиком при Озерковской Димитриевской церви. (Вологодские епар... Показать все
Смерть
06.04.1881 ст.
Метрическая книга Димитриевской Озерковской церкви Вологодского уезда за 1881 год. Апрель. 6 числа умер, 9 похоронен означенной Димитриевской Озерковской церкви псаломщик диакон Иоанн Лощилов. 51 год.... Показать все