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Лощилов Иван Николаевич

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Место рождения

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

06.04.1881 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Лощилов Николай Иванович

Мать: Лощилова Мария Васильевна

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Клировые ведомости церквей Вологодского уезда за 1851 г. Николаевская Оночистенская церковь. Дьячек Иван Николаев Лощилов, 21 г., природой того же уезда Леонтьевской Верхвологодской церкви пономаря Ни... Показать все
Образование
С 1843 по 1849
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодское Духовное училище. (ГАВО ф.496, о.4, д.4, л.545)
Работа или профессия
С 27.04.1849 по 14.06.1875 ст.
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Клировые ведомости церквей Вологодского уезда за 1851 г. Николаевская Оночистенская церковь. Дьячек Иван Николаев Лощилов, 21 г., природой того же уезда Леонтьевской Верхвологодской церкви пономаря Ни... Показать все
Бракосочетание
Около 1855 ст.

Жена: Лощилова Евдокия Васильевна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Николаевская Оночистенская церковь Вологодского уезда. (ГАВО ф.496, о.4, д.4, л.545)
Рождение ребёнка
1856

Сын: Лощилов Николай Иванович

Мать ребёнка: Лощилова Евдокия Васильевна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.09.1859 ст.

Сын: Лощилов Филарет Иванович

Мать ребёнка: Лощилова Евдокия Васильевна

Николаевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Клировые ведомости Николаевской Комьянской церкви Грязовецкого уезда за 1910 г. Часть II. (ГАВО Ф.496 Оп.4 д.435, л.261)
Рождение ребёнка
01.04.1867 ст.

Сын: Лощилов Аполлон Иванович

Мать ребёнка: Лощилова Евдокия Васильевна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Аполлоний. Димитриевская Озерковско-Оночистенская церковь Вологодского уезда. (ГАВО ф.496, о.19, д.283, л.152)
Работа или профессия
С 16.06.1875 по 12.09.1876
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Диакон Николаевской Оночистенской церкви Вологодского уезда. (Вологодские епархиальные ведомости. 1875, №14, стр. 181)
Посвящение в духовный сан
15.06.1875 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодского уезда Николаевской Оночистенской церкви сверхштатный причетник Иоанн Лощилов, по прошению его, 15 июня рукоположен в сан диакона в Спасо-Прилуцком монастыре. (Вологодские Епархиальные вед... Показать все
Работа или профессия
С 13.09.1876 по 05.04.1881 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Вологодского уезда Николаевской Оночистенской церкви сверхштатный диакон Иоанн Лощилов, по прошению его, 13 сентября зачислен штатным псаломщиком при Озерковской Димитриевской церви. (Вологодские епар... Показать все
Смерть
06.04.1881 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Димитриевской Озерковской церкви Вологодского уезда за 1881 год. Апрель. 6 числа умер, 9 похоронен означенной Димитриевской Озерковской церкви псаломщик диакон Иоанн Лощилов. 51 год.... Показать все
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