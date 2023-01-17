Лощилова (Черняева) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти25.02.1880 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Бракосочетание
Около 1829
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Николаевская Оночистенская церковь Вологодского уезда
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Лощилов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Лощилова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Лощилов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Лощилов Сосипатр Николаевич
Отец ребёнка: Лощилов Николай Иванович
Рождение ребёнка
02.11.1837 ст.
Сын: Лощилов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Лощилов Николай Иванович
Уроженец Вологодского уезда Леонтьевской Верхвологодской церкви – сын пономаря.
Смерть
25.02.1880 ст.
Метрические книги Леонтиевской Верхвологодской церкви Вологодского уезда за 1880-1883 годы. 1880 год 25 февраля выше означенной Леонтиевской церкви умерла вдовая пономарица Мария Васильева Лощилова 72... Показать все