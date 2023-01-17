Лощилова (Черняева) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лощилова (Черняева) Мария Васильевна

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Место рождения

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

25.02.1880 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Черняев Василий Тимофеевич

Мать: Черняева Евдокия Григорьевна

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1829

Муж: Лощилов Николай Иванович

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Николаевская Оночистенская церковь Вологодского уезда
Рождение ребёнка
1830

Сын: Лощилов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Лощилов Николай Иванович

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Лощилова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Лощилов Николай Иванович

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Лощилов Сосипатр Николаевич

Отец ребёнка: Лощилов Николай Иванович

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.11.1837 ст.

Сын: Лощилов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Лощилов Николай Иванович

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Уроженец Вологодского уезда Леонтьевской Верхвологодской церкви – сын пономаря.
Смерть
25.02.1880 ст.
Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Метрические книги Леонтиевской Верхвологодской церкви Вологодского уезда за 1880-1883 годы. 1880 год 25 февраля выше означенной Леонтиевской церкви умерла вдовая пономарица Мария Васильева Лощилова 72... Показать все
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