село Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Погост Рождество

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Вологодской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
664Христорождественский, Верх-Вологодский, пог.при р. Вологде.251071319Церковь православная 1.

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Кубино-Озерская волость
Христорождественский1366373погостРусские1071825

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кубино-Озерский район, Несвойский сельсовет
Христорождественск. (кред. т-во,масл. зав.,шк. I ст.) 3368погостЗимнее: 0,5 км. Летнее: —.Зимнее: 11,5 км. Летнее: —.Зимнее: 34,5 км. Летнее: —.1010

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
245441Погост Рождествосело59°22'с.ш.39°32'в.д.O-37-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Кубенское сельское поселение
19620440559с Погост Рождествосело

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