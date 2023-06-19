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Лощилов Александр Николаевич

Место рождения

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

02.11.1837 ст.

Дата смерти

07.02.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1837 ст.

Отец: Лощилов Николай Иванович

Мать: Лощилова Мария Васильевна

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Уроженец Вологодского уезда Леонтьевской Верхвологодской церкви – сын пономаря.
Образование
15.07.1860 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил полный курс в Вологодской Духовной семинарии. С аттестатом 1-го разряда и званием студента определен в Епархиальное ведомство.
Бракосочетание
Около ?.09.1860

Жена: Лощилова Александра Ивановна

Погост Рождество
Работа или профессия
07.12.1860 ст.
Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Клировые ведомости церквей Вологодского уезда за 1866 год. Христо-Рождественская Верхвологодская церковь. Ружный священник Александр Николаев Лощилов 29 лет, Вологодского уезда Леонтиевской Верхволого... Показать все
Рождение ребёнка
1861

Сын: Лощилов Гамалиил Александрович

Мать ребёнка: Лощилова Александра Ивановна

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Соколова Варвара Александровна

Мать ребёнка: Лощилова Александра Ивановна

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
15.03.1867 ст.
Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Преосвященнийшим Павлом переведен в Воскресенскую Боровецкую Церковь Вологодского уезда на второе священническое место.
Рождение ребёнка
21.08.1867 ст.

Дочь: Кедровская Градислава Александровна

Мать ребёнка: Лощилова Александра Ивановна

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Метрические книги Воскресенской церкви, что на Борку, Вологодского уезда за 1867 год 21 августа родилась Градислава. Родители: приходский священник Александр Николаев Лощилов и Александра Иванова. Вос... Показать все
Награда
24.02.1868 ст.
Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Преосвященнейшим Павлом награжден набедренником.
Рождение ребёнка
1869

Сын: Лощилов Георгий Александрович

Мать ребёнка: Лощилова Александра Ивановна

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Воскресенская Боровецкая церковь Вологодского уезда
Работа или профессия
С 13.12.1870 по 13.12.1874 ст.
Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Помошник благочинного.
Работа или профессия
С 22.02.1871 по 05.07.1889 ст.
Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Законоучитель в Боровецкой школе, основанной и содержимой Земством.
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Лощилова Глафира Александровна

Мать ребёнка: Лощилова Александра Ивановна

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
10.02.1873 ст.

Сын: Лощилов Николай Александрович

Мать ребёнка: Лощилова Александра Ивановна

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Воскресенская Боровецкая церковь Вологодского уезда. 10 февраля 1873 года родился Николай. Родители: приходский священник Александр Николаев Лощилов и Александра Иванова. Восприемник при крещении: при... Показать все
Награда
30.03.1874 ст.
Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
За усердную и полезную службу всемилостивше пожалован бархатной фиолетовой скуфьею.
Награда
06.07.1874 ст.
Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
За отличную усердную службу в должности Законоучителя объявлена благодарность Епархиального начальства №3022.
Работа или профессия
1874
Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Назначен настоятелем Воскресенской Боровецкой церкви.
Награда
1875
Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
За усердную и бескорыстную службу в должности Законоучителя объявлена Особая благодарность от епархиального начальства.
Награда
09.01.1878 ст.
Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
За добросовестное и весьма усердное исполнение обязанностей Законоучителя объявлена благодарность от Санкт-Петербургского учебного округа.
Работа или профессия
С 13.02.1879 по 17.06.1889 ст.
Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Депутат по следственным и хозяйственным делам округа.
Награда
20.04.1880 ст.
Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Преосвященнейшим Феодосием за усердную и полезную службу по народному образованию награжден фиолетовой бархатной камилавкою.
Работа или профессия
С 16.02.1888 по 18.08.1889 ст.
Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
По назначению Вологодского отделения братства, утвержденного Преосвященнейшим Израилем, Епископом Вологодским и Тотемским, исполнял обязанности наблюдателя над церковно-приходскими школами в Архангель... Показать все
Работа или профессия
05.06.1889 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Преосвященнейшим Израилем назначен Священником Спасо-Преображенской Фрязиновской церкви.
Работа или профессия
С 1889 по 1907
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Настоятель Спасо-Преображенской церкви во Фрязинове.
Работа или профессия
С 19.01.1890 по 04.10.1894 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Благочинный второго округа церквей города Вологды.
Награда
17.04.1892 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Святейшим Синодом награжден наперсным крестом.
Работа или профессия
С 04.10.1894 по 06.10.1895 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Благочинный всех церквей города Вологды.
Посвящение в духовный сан
12.04.1895 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
12 апреля 1895 года Указом Святейшего Синода Всемилостивейше удостоен и 25 мая 1895 года Преосвященнейшим Антонием, Епископом Вологодским и Тотемским возведен в степень Протоиерея.
Работа или профессия
06.12.1895 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Назначен на должность Законоучителя Вологодского мужского приходского училища.
Работа или профессия
С 18.12.1896 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Председатель Временного Ревизионного комитета по проверке денежного отчета Вологодского Духовного училища, Духовной консистории и Епархиального попечительства.
Награда
11.04.1898 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
За успешное и усердное ведение собеседований в Вологодском доме трудолюбия объявлена благодарность Единогласно от Попечительного общества о домах Трудолюбия в городе Вологде и Губернии.
Работа или профессия
С 04.09.1898 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Заведующий воскресной школы при Вологодском доме Трудолюбия.
Награда
06.05.1900 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
По представлению Духовной консистории, указом Капитула Российских Царских орденов всемилостивше сопричислен к ордену Св.Анны 3-й степени.
Смерть
07.02.1907 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Спасо-Преображенская Фрязиновская церковь. Порок сердца.