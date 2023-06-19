Лощилов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения02.11.1837 ст.
Дата смерти07.02.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
02.11.1837 ст.
Уроженец Вологодского уезда Леонтьевской Верхвологодской церкви – сын пономаря.
Образование
15.07.1860 ст.
Окончил полный курс в Вологодской Духовной семинарии. С аттестатом 1-го разряда и званием студента определен в Епархиальное ведомство.
Бракосочетание
Около ?.09.1860
Погост Рождество
Работа или профессия
07.12.1860 ст.
Клировые ведомости церквей Вологодского уезда за 1866 год. Христо-Рождественская Верхвологодская церковь. Ружный священник Александр Николаев Лощилов 29 лет, Вологодского уезда Леонтиевской Верхволого... Показать все
Рождение ребёнка
1861
Сын: Лощилов Гамалиил Александрович
Мать ребёнка: Лощилова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Соколова Варвара Александровна
Мать ребёнка: Лощилова Александра Ивановна
Работа или профессия
15.03.1867 ст.
Преосвященнийшим Павлом переведен в Воскресенскую Боровецкую Церковь Вологодского уезда на второе священническое место.
Рождение ребёнка
21.08.1867 ст.
Дочь: Кедровская Градислава Александровна
Мать ребёнка: Лощилова Александра Ивановна
Метрические книги Воскресенской церкви, что на Борку, Вологодского уезда за 1867 год 21 августа родилась Градислава. Родители: приходский священник Александр Николаев Лощилов и Александра Иванова. Вос... Показать все
Награда
24.02.1868 ст.
Преосвященнейшим Павлом награжден набедренником.
Рождение ребёнка
1869
Сын: Лощилов Георгий Александрович
Мать ребёнка: Лощилова Александра Ивановна
Воскресенская Боровецкая церковь Вологодского уезда
Работа или профессия
С 13.12.1870 по 13.12.1874 ст.
Помошник благочинного.
Работа или профессия
С 22.02.1871 по 05.07.1889 ст.
Законоучитель в Боровецкой школе, основанной и содержимой Земством.
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Лощилова Глафира Александровна
Мать ребёнка: Лощилова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
10.02.1873 ст.
Сын: Лощилов Николай Александрович
Мать ребёнка: Лощилова Александра Ивановна
Воскресенская Боровецкая церковь Вологодского уезда. 10 февраля 1873 года родился Николай. Родители: приходский священник Александр Николаев Лощилов и Александра Иванова. Восприемник при крещении: при... Показать все
Награда
30.03.1874 ст.
За усердную и полезную службу всемилостивше пожалован бархатной фиолетовой скуфьею.
Награда
06.07.1874 ст.
За отличную усердную службу в должности Законоучителя объявлена благодарность Епархиального начальства №3022.
Работа или профессия
1874
Назначен настоятелем Воскресенской Боровецкой церкви.
Награда
1875
За усердную и бескорыстную службу в должности Законоучителя объявлена Особая благодарность от епархиального начальства.
Награда
09.01.1878 ст.
За добросовестное и весьма усердное исполнение обязанностей Законоучителя объявлена благодарность от Санкт-Петербургского учебного округа.
Работа или профессия
С 13.02.1879 по 17.06.1889 ст.
Депутат по следственным и хозяйственным делам округа.
Награда
20.04.1880 ст.
Преосвященнейшим Феодосием за усердную и полезную службу по народному образованию награжден фиолетовой бархатной камилавкою.
Работа или профессия
С 16.02.1888 по 18.08.1889 ст.
По назначению Вологодского отделения братства, утвержденного Преосвященнейшим Израилем, Епископом Вологодским и Тотемским, исполнял обязанности наблюдателя над церковно-приходскими школами в Архангель... Показать все
Работа или профессия
05.06.1889 ст.
Преосвященнейшим Израилем назначен Священником Спасо-Преображенской Фрязиновской церкви.
Работа или профессия
С 1889 по 1907
Настоятель Спасо-Преображенской церкви во Фрязинове.
Работа или профессия
С 19.01.1890 по 04.10.1894 ст.
Благочинный второго округа церквей города Вологды.
Награда
17.04.1892 ст.
Святейшим Синодом награжден наперсным крестом.
Работа или профессия
С 04.10.1894 по 06.10.1895 ст.
Благочинный всех церквей города Вологды.
Посвящение в духовный сан
12.04.1895 ст.
12 апреля 1895 года Указом Святейшего Синода Всемилостивейше удостоен и 25 мая 1895 года Преосвященнейшим Антонием, Епископом Вологодским и Тотемским возведен в степень Протоиерея.
Работа или профессия
06.12.1895 ст.
Назначен на должность Законоучителя Вологодского мужского приходского училища.
Работа или профессия
С 18.12.1896 ст.
Председатель Временного Ревизионного комитета по проверке денежного отчета Вологодского Духовного училища, Духовной консистории и Епархиального попечительства.
Награда
11.04.1898 ст.
За успешное и усердное ведение собеседований в Вологодском доме трудолюбия объявлена благодарность Единогласно от Попечительного общества о домах Трудолюбия в городе Вологде и Губернии.
Работа или профессия
С 04.09.1898 ст.
Заведующий воскресной школы при Вологодском доме Трудолюбия.
Награда
06.05.1900 ст.
По представлению Духовной консистории, указом Капитула Российских Царских орденов всемилостивше сопричислен к ордену Св.Анны 3-й степени.
Смерть
07.02.1907 ст.
Спасо-Преображенская Фрязиновская церковь. Порок сердца.