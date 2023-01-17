Соколова (Лощилова) Варвара Александровна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Рождение ребёнка
1879 ст.
Дочь: Одинцова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
31.07.1886 ст.
Сын: Соколов Гамалиил Васильевич
Отец ребёнка: Соколов Василий Николаевич
Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Ильинская Грибцовская церковь Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Около 1894
Рождение ребёнка
02.06.1895
Сын: Соколов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Соколов Василий Николаевич
Метрические книги Воскресенской Боровецкой церкви Вологодского уезда за 1895-1896 годы. 1895 год 2 июня родился Николай. Родители: приходский священник Василий Николаев Соколов и Варвара Александрова.... Показать все
Рождение ребёнка
26.04.1897 ст.
Дочь: Соколова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий Николаевич
Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Воскресенская Боровецкая. 1897 г. 26 апреля родилась Анна. Родители: Приходский младший священник Василий Николаев Соколов и законная жена его Варвара Ал... Показать все
Смерть
После 1915
Воскресенская Боровецкая церковь Вологодского уезда