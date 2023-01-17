Соколова (Лощилова) Варвара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Лощилова) Варвара Александровна

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Место рождения

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Лощилов Александр Николаевич

Мать: Лощилова Александра Ивановна

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879 ст.

Дочь: Одинцова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Соколов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
31.07.1886 ст.

Сын: Соколов Гамалиил Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий Николаевич

Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Ильинская Грибцовская церковь Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Около 1894

Муж: Соколов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
02.06.1895

Сын: Соколов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий Николаевич

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Метрические книги Воскресенской Боровецкой церкви Вологодского уезда за 1895-1896 годы. 1895 год 2 июня родился Николай. Родители: приходский священник Василий Николаев Соколов и Варвара Александрова.... Показать все
Рождение ребёнка
26.04.1897 ст.

Дочь: Соколова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Соколов Василий Николаевич

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Воскресенская Боровецкая. 1897 г. 26 апреля родилась Анна. Родители: Приходский младший священник Василий Николаев Соколов и законная жена его Варвара Ал... Показать все
Смерть
После 1915
Воскресенская Боровецкая церковь Вологодского уезда
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