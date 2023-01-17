Соколов Гамалиил Васильевич
Место рождения
Дата рождения31.07.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1886 ст.
Ильинская Грибцовская церковь Кадниковского уезда.
Образование
30.05.1907 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Вологодскую Духовную Семинарию по второму разряду.
Работа или профессия
13.06.1907 ст.
Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Преосвященным Епископом Никоном определён в псаломщика к Воскресенской Устьянской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
10.08.1908 ст.
Преосвященным Епископом Никоном 10 августа назначен, а 8 сентября посвящен в священника Георгиевской Задносельской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
С 23.09.1908 по 1912
Законоучитель 2-го Заднесельского земского училища.
Бракосочетание
Около 1908
Жена: Соколова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
24.06.1910 ст.
Сын: Соколов Василий Гамалиилович
Мать ребёнка: Соколова Анна Васильевна
Работа или профессия
С 19.09.1910
Законоучитель 4-го Заднесельского земского училища.
Рождение ребёнка
27.12.1912 ст.
Сын: Соколов Гамалиил Гамалиилович
Мать ребёнка: Соколова Анна Васильевна
Место жительства
1914
Смерть
Неизвестно