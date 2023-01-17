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Соколов Гамалиил Васильевич

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Место рождения

Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

31.07.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1886 ст.

Отец: Соколов Василий Николаевич

Мать: Соколова Варвара Александровна

Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Ильинская Грибцовская церковь Кадниковского уезда.
Образование
30.05.1907 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Вологодскую Духовную Семинарию по второму разряду.
Работа или профессия
13.06.1907 ст.
Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Преосвященным Епископом Никоном определён в псаломщика к Воскресенской Устьянской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
10.08.1908 ст.
Заднее, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Преосвященным Епископом Никоном 10 августа назначен, а 8 сентября посвящен в священника Георгиевской Задносельской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
С 23.09.1908 по 1912
Законоучитель 2-го Заднесельского земского училища.
Бракосочетание
Около 1908

Жена: Соколова Анна Васильевна

Заднее, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.06.1910 ст.

Сын: Соколов Василий Гамалиилович

Мать ребёнка: Соколова Анна Васильевна

Заднее, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 19.09.1910
Законоучитель 4-го Заднесельского земского училища.
Рождение ребёнка
27.12.1912 ст.

Сын: Соколов Гамалиил Гамалиилович

Мать ребёнка: Соколова Анна Васильевна

Заднее, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1914
Заднее, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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