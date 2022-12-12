Соколова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дочь священника.
Бракосочетание
Около 1908

Муж: Соколов Гамалиил Васильевич

Заднее, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.06.1910 ст.

Сын: Соколов Василий Гамалиилович

Отец ребёнка: Соколов Гамалиил Васильевич

Заднее, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.12.1912 ст.

Сын: Соколов Гамалиил Гамалиилович

Отец ребёнка: Соколов Гамалиил Васильевич

Заднее, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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