Соколова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь священника.
Бракосочетание
Около 1908
Рождение ребёнка
24.06.1910 ст.
Сын: Соколов Василий Гамалиилович
Отец ребёнка: Соколов Гамалиил Васильевич
Рождение ребёнка
27.12.1912 ст.
Сын: Соколов Гамалиил Гамалиилович
Отец ребёнка: Соколов Гамалиил Васильевич
Смерть
Неизвестно