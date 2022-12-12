Соколов Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Василий Николаевич

Соколов Василий Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

15.04.1909 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Христорождественская Кишкинская церковь Устюжского уезда
Рождение ребёнка
1879 ст.

Дочь: Одинцова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Соколова Варвара Александровна

Рождение ребёнка
31.07.1886 ст.

Сын: Соколов Гамалиил Васильевич

Мать ребёнка: Соколова Варвара Александровна

Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Ильинская Грибцовская церковь Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Около 1894

Жена: Соколова Варвара Александровна

Рождение ребёнка
02.06.1895

Сын: Соколов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Соколова Варвара Александровна

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Метрические книги Воскресенской Боровецкой церкви Вологодского уезда за 1895-1896 годы. 1895 год 2 июня родился Николай. Родители: приходский священник Василий Николаев Соколов и Варвара Александрова.... Показать все
Рождение ребёнка
26.04.1897 ст.

Дочь: Соколова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Соколова Варвара Александровна

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Воскресенская Боровецкая. 1897 г. 26 апреля родилась Анна. Родители: Приходский младший священник Василий Николаев Соколов и законная жена его Варвара Ал... Показать все
Смерть
15.04.1909 ст.
Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
От чахотки. Воскресенская Боровецкая церковь Вологодского уезда. (ГАВО Ф.496. Оп.38. Д. 40, л.803)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close