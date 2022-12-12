Соколов Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти15.04.1909 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Христорождественская Кишкинская церковь Устюжского уезда
Рождение ребёнка
1879 ст.
Дочь: Одинцова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Соколова Варвара Александровна
Рождение ребёнка
31.07.1886 ст.
Сын: Соколов Гамалиил Васильевич
Мать ребёнка: Соколова Варвара Александровна
Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Ильинская Грибцовская церковь Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Около 1894
Рождение ребёнка
02.06.1895
Сын: Соколов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Соколова Варвара Александровна
Метрические книги Воскресенской Боровецкой церкви Вологодского уезда за 1895-1896 годы. 1895 год 2 июня родился Николай. Родители: приходский священник Василий Николаев Соколов и Варвара Александрова.... Показать все
Рождение ребёнка
26.04.1897 ст.
Дочь: Соколова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Соколова Варвара Александровна
Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Воскресенская Боровецкая. 1897 г. 26 апреля родилась Анна. Родители: Приходский младший священник Василий Николаев Соколов и законная жена его Варвара Ал... Показать все
Смерть
15.04.1909 ст.
От чахотки. Воскресенская Боровецкая церковь Вологодского уезда. (ГАВО Ф.496. Оп.38. Д. 40, л.803)