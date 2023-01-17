Одинцова (Соколова) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879 ст.
Дата смертиДо 1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
До 1875
Рождение
1879 ст.
Бракосочетание
1898
Рождение ребёнка
28.12.1899 ст.
Дочь: Крупнова Нина Павловна
Отец ребёнка: Одинцов Павел Аркадьевич
Рождение ребёнка
10.09.1903 ст.
Дочь: Одинцова Надежда Павловна
Отец ребёнка: Одинцов Павел Аркадьевич
Рождение ребёнка
05.02.1906 ст.
Отец ребёнка: Одинцов Павел Аркадьевич
Рождение ребёнка
12.02.1908 ст.
Дочь: Одинцова Мария Павловна
Отец ребёнка: Одинцов Павел Аркадьевич
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Одинцов Александр Павлович
Отец ребёнка: Одинцов Павел Аркадьевич
Рождение ребёнка
15.07.1912 ст.
Отец ребёнка: Одинцов Павел Аркадьевич
Рождение ребёнка
29.10.1913 ст.
Сын: Одинцов Феодосий Павлович
Отец ребёнка: Одинцов Павел Аркадьевич
Рождение ребёнка
Около 1915
Отец ребёнка: Одинцов Павел Аркадьевич