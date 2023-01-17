Одинцова (Соколова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОдинцова (Соколова) Александра Васильевна

Одинцова (Соколова) Александра Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879 ст.

Дата смерти

До 1875

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
До 1875
Рождение
1879 ст.

Отец: Соколов Василий Николаевич

Мать: Соколова Варвара Александровна

Бракосочетание
1898

Муж: Одинцов Павел Аркадьевич

Рождение ребёнка
28.12.1899 ст.

Дочь: Крупнова Нина Павловна

Отец ребёнка: Одинцов Павел Аркадьевич

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
10.09.1903 ст.

Дочь: Одинцова Надежда Павловна

Отец ребёнка: Одинцов Павел Аркадьевич

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
05.02.1906 ст.

Сын: Одинцов Николай Павлович

Отец ребёнка: Одинцов Павел Аркадьевич

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
12.02.1908 ст.

Дочь: Одинцова Мария Павловна

Отец ребёнка: Одинцов Павел Аркадьевич

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Одинцов Александр Павлович

Отец ребёнка: Одинцов Павел Аркадьевич

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.07.1912 ст.

Сын: Одинцов Леонид Павлович

Отец ребёнка: Одинцов Павел Аркадьевич

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.10.1913 ст.

Сын: Одинцов Феодосий Павлович

Отец ребёнка: Одинцов Павел Аркадьевич

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Одинцов Павел Павлович

Отец ребёнка: Одинцов Павел Аркадьевич

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close