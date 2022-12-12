Одинцов Павел Аркадьевич
Место рождения
Дата рождения14.02.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
14.02.1879 ст.
Сын диакона Трифоновской Устюжской церкви Кадниковского уезда.
Образование
1898
Вологда, город Вологда, Вологодская область
По прошению уволен из 1 класса Вологодской Духовной Семинарии.
Бракосочетание
1898
Работа или профессия
25.01.1899 ст.
Определён псаломщиком к Воскресенской Боровецкой церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
28.12.1899 ст.
Дочь: Крупнова Нина Павловна
Мать ребёнка: Одинцова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
10.09.1903 ст.
Дочь: Одинцова Надежда Павловна
Мать ребёнка: Одинцова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
05.02.1906 ст.
Мать ребёнка: Одинцова Александра Васильевна
Работа или профессия
28.03.1906 ст.
Рукоположен в сан диакона на псаломническую вакансию.
Работа или профессия
08.02.1907 ст.
Перемещён на штатную диаконскую вакансию к Спасопреображенской Рабангской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
12.02.1908 ст.
Дочь: Одинцова Мария Павловна
Мать ребёнка: Одинцова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Одинцов Александр Павлович
Мать ребёнка: Одинцова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
15.07.1912 ст.
Мать ребёнка: Одинцова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
29.10.1913 ст.
Сын: Одинцов Феодосий Павлович
Мать ребёнка: Одинцова Александра Васильевна
Работа или профессия
С 04.10.1915 по 1918 ст.
Калитино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Законоучитель в Калитинском начальном училище Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
Около 1915
Мать ребёнка: Одинцова Александра Васильевна
Работа или профессия
18.03.1919
Перемещён по прошению к Воскресенской Боровецкой церкви
Смерть
Неизвестно