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Одинцов Павел Аркадьевич

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Место рождения

Козьмодемьяновский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

14.02.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1879 ст.

Отец: Одинцов Аркадий Петрович

Мать: Одинцова Анастасия Платоновна

Козьмодемьяновский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Сын диакона Трифоновской Устюжской церкви Кадниковского уезда.
Образование
1898
Вологда, город Вологда, Вологодская область
По прошению уволен из 1 класса Вологодской Духовной Семинарии.
Бракосочетание
1898

Жена: Одинцова Александра Васильевна

Работа или профессия
25.01.1899 ст.
Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Определён псаломщиком к Воскресенской Боровецкой церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
28.12.1899 ст.

Дочь: Крупнова Нина Павловна

Мать ребёнка: Одинцова Александра Васильевна

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
10.09.1903 ст.

Дочь: Одинцова Надежда Павловна

Мать ребёнка: Одинцова Александра Васильевна

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
05.02.1906 ст.

Сын: Одинцов Николай Павлович

Мать ребёнка: Одинцова Александра Васильевна

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
28.03.1906 ст.
Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рукоположен в сан диакона на псаломническую вакансию.
Работа или профессия
08.02.1907 ст.
Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Перемещён на штатную диаконскую вакансию к Спасопреображенской Рабангской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
12.02.1908 ст.

Дочь: Одинцова Мария Павловна

Мать ребёнка: Одинцова Александра Васильевна

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Одинцов Александр Павлович

Мать ребёнка: Одинцова Александра Васильевна

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.07.1912 ст.

Сын: Одинцов Леонид Павлович

Мать ребёнка: Одинцова Александра Васильевна

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.10.1913 ст.

Сын: Одинцов Феодосий Павлович

Мать ребёнка: Одинцова Александра Васильевна

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 04.10.1915 по 1918 ст.
Калитино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Законоучитель в Калитинском начальном училище Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Одинцов Павел Павлович

Мать ребёнка: Одинцова Александра Васильевна

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
18.03.1919
Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Перемещён по прошению к Воскресенской Боровецкой церкви
Смерть
Неизвестно
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