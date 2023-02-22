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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина с. Рабангского Оларевской вол. Вологодского уезда А. Пятергова о взыскании с него денег в пользу крестьянина Якуничева. 1871–1872 гг. // Гос. Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 1) 418, 450. Издание доступно онлайн на сайте Презид Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Рабангской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
222Спасо-Преображенское (Рабанская Слобода), с. каз.при р. Сухоне.3230256386Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
222. Рабангское (Слобода), село бывшее государственное, при реке Сухоне, дворов 25, жителей 142, церковь православная
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
6149РабангскоеРабангское.Никольскийбывшие государственные32123595110
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Рябашское——селоРусские44——221
Слобода2494271селоРусские53123137260
Слобода2494271селоЧехи1213
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Рабангское (слобода) (пром. пр. шк. I ст.,изба-чит.) 4408селоЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 4,5 км. Летнее: —.Зимнее: 31 км. Летнее: —.5054
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35830Слободадеревня59°27'с.ш.40°13'в.д.O-37-021
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638448206д Слободадеревня