Крупнова (Одинцова) Нина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрупнова (Одинцова) Нина Павловна

Крупнова (Одинцова) Нина Павловна

Место рождения

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

28.12.1899 ст.

Дата смерти

26.08.1996

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1899 ст.

Отец: Одинцов Павел Аркадьевич

Мать: Одинцова Александра Васильевна

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Около 1920

Муж: Крупнов Владимир Александрович

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Крупнова Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Крупнов Владимир Александрович

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Крупнова Милица Владимировна

Отец ребёнка: Крупнов Владимир Александрович

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Крупнов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Крупнов Владимир Александрович

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Крупнова Тамара Владимировна

Отец ребёнка: Крупнов Владимир Александрович

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Образование
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончила Вологодское Епархиальное женское училище.
Смерть
26.08.1996
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область