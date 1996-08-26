Крупнова (Одинцова) Нина Павловна
Место рождения
Дата рождения28.12.1899 ст.
Дата смерти26.08.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1899 ст.
Бракосочетание
Около 1920
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Крупнова Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Крупнов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Крупнова Милица Владимировна
Отец ребёнка: Крупнов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Крупнов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Крупнов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Крупнова Тамара Владимировна
Отец ребёнка: Крупнов Владимир Александрович
Образование
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончила Вологодское Епархиальное женское училище.
Смерть
26.08.1996
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область