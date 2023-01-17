Крупнов Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения27.02.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1902 ст.
Образование
1918
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс учения в Вологодском Духовном училище.
Работа или профессия
1918
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Псаломщик Грязовецкого Христорождественского собора.
Работа или профессия
1919
Псаломщик Рабангской Преображенской церкви.
Бракосочетание
Около 1920
Жена: Крупнова Нина Павловна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Крупнова Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Крупнова Нина Павловна
Работа или профессия
1922
Диакон Рабангской Преображенской церкви.
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Крупнова Милица Владимировна
Мать ребёнка: Крупнова Нина Павловна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Крупнов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Крупнова Нина Павловна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Крупнова Тамара Владимировна
Мать ребёнка: Крупнова Нина Павловна
Место жительства
1930
Смерть
Неизвестно