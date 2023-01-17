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Крупнов Владимир Александрович

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Место рождения

Рождественский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

27.02.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1902 ст.

Отец: Крупнов Александр Дмитриевич

Мать: Крупнова Мария Васильевна

Рождественский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Образование
1918
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс учения в Вологодском Духовном училище.
Работа или профессия
1918
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Псаломщик Грязовецкого Христорождественского собора.
Работа или профессия
1919
Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Псаломщик Рабангской Преображенской церкви.
Бракосочетание
Около 1920

Жена: Крупнова Нина Павловна

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Крупнова Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Крупнова Нина Павловна

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1922
Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Диакон Рабангской Преображенской церкви.
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Крупнова Милица Владимировна

Мать ребёнка: Крупнова Нина Павловна

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Крупнов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Крупнова Нина Павловна

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Крупнова Тамара Владимировна

Мать ребёнка: Крупнова Нина Павловна

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1930
Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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