Крупнов Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения07.08.1866 ст.
Дата смертиОколо 1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1866 ст.
Образование
С 1875 по 1880
Духовное училище.
Работа или профессия
С 1883
Псаломщик Вологодской градской Предтеченской церкви.
Работа или профессия
16.11.1885 ст.
Определен псаломщиком к Христорождественской Брюховской церкви.
Рождение ребёнка
24.01.1892 ст.
Дочь: Сорокина Анна Александровна
Мать ребёнка: Крупнова Мария Васильевна
Работа или профессия
13.02.1894 ст.
Рукоположен во диакона.
Рождение ребёнка
27.02.1902 ст.
Сын: Крупнов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Крупнова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крупнов Борис Александрович
Мать ребёнка: Крупнова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крупнов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Крупнова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крупнова Тамара Александровна
Мать ребёнка: Крупнова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крупнов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Крупнова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крупнов Василий Александрович
Мать ребёнка: Крупнова Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крупнов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Крупнова Мария Васильевна
Смерть
Около 1935