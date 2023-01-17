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Крупнов Александр Дмитриевич

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Место рождения

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

07.08.1866 ст.

Дата смерти

Около 1935

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1866 ст.

Отец: Крупнов Дмитрий Афиногенович

Мать: Крупнова Серафима Степановна

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Образование
С 1875 по 1880
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Духовное училище.
Работа или профессия
С 1883
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Псаломщик Вологодской градской Предтеченской церкви.
Работа или профессия
16.11.1885 ст.
Рождественский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Определен псаломщиком к Христорождественской Брюховской церкви.
Рождение ребёнка
24.01.1892 ст.

Дочь: Сорокина Анна Александровна

Мать ребёнка: Крупнова Мария Васильевна

Рождественский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
13.02.1894 ст.
Рукоположен во диакона.
Рождение ребёнка
27.02.1902 ст.

Сын: Крупнов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Крупнова Мария Васильевна

Рождественский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупнов Борис Александрович

Мать ребёнка: Крупнова Мария Васильевна

Рождественский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупнов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Крупнова Мария Васильевна

Рождественский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крупнова Тамара Александровна

Мать ребёнка: Крупнова Мария Васильевна

Рождественский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупнов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Крупнова Мария Васильевна

Рождественский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупнов Василий Александрович

Мать ребёнка: Крупнова Мария Васильевна

Рождественский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крупнова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупнов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Крупнова Мария Васильевна

Рождественский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Смерть
Около 1935
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