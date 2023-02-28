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Крупнов Дмитрий Афиногенович

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Место рождения

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

20.10.1875 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Крупнов Афиноген Александрович

Мать: Крупнова Мария Дмитриевна

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Образование
До 1855
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Нижнее отделение Вологодского духовного училища.
Образование
1860
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил первое высшее отделение Вологодской духовной семинарии с аттестатом 2 разряда.
Бракосочетание
1864

Жена: Крупнова Серафима Степановна

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
29.11.1865 ст.
Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рукоположен в сан священника к Борисо-Глебской Маслянской приходской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
07.08.1866 ст.

Сын: Крупнов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Крупнова Серафима Степановна

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1867

Сын: Крупнов Порфирий Дмитриевич

Мать ребёнка: Крупнова Серафима Степановна

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
07.12.1869 ст.

Дочь: Крупнова Аполлинария Дмитриевна

Мать ребёнка: Крупнова Серафима Степановна

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Крупнова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Крупнова Серафима Степановна

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1873

Сын: Крупнов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Крупнова Серафима Степановна

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
20.10.1875 ст.
Рождение ребёнка
1875

Сын: Крупнов Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Крупнова Серафима Степановна

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
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