Крупнов Дмитрий Афиногенович
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти20.10.1875 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Образование
До 1855
Нижнее отделение Вологодского духовного училища.
Образование
1860
Окончил первое высшее отделение Вологодской духовной семинарии с аттестатом 2 разряда.
Бракосочетание
1864
Работа или профессия
29.11.1865 ст.
Рукоположен в сан священника к Борисо-Глебской Маслянской приходской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
07.08.1866 ст.
Сын: Крупнов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Крупнова Серафима Степановна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Крупнов Порфирий Дмитриевич
Мать ребёнка: Крупнова Серафима Степановна
Рождение ребёнка
07.12.1869 ст.
Дочь: Крупнова Аполлинария Дмитриевна
Мать ребёнка: Крупнова Серафима Степановна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Крупнова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Крупнова Серафима Степановна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Крупнов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Крупнова Серафима Степановна
Смерть
20.10.1875 ст.
Рождение ребёнка
1875
Сын: Крупнов Виктор Дмитриевич
Мать ребёнка: Крупнова Серафима Степановна