Крупнов Афиноген Александрович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти02.06.1890 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Образование
1835
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил низшее отделение Вологодского Духовного училища.
Работа или профессия
21.01.1837 ст.
Определен пономарем к Леонтиевской Верхневологодской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
1837
Рождение ребёнка
17.10.1838 ст.
Сын: Крупнов Александр Афиногенович
Мать ребёнка: Крупнова Мария Дмитриевна
Сын пономаря Леонтиевской Верхвологодской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1839
Сын: Крупнов Дмитрий Афиногенович
Мать ребёнка: Крупнова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.03.1842 ст.
Дочь: Крупнова Александра Афиногеновна
Мать ребёнка: Крупнова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Крупнов Николай Афиногенович
Мать ребёнка: Крупнова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Крупнова Павла Афиногеновна
Мать ребёнка: Крупнова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Соколова Евстолия Афиногеновна
Мать ребёнка: Крупнова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Сеткова Людмила Афиногеновна
Мать ребёнка: Крупнова Мария Дмитриевна
Работа или профессия
19.03.1881 ст.
По прошению уволен за штат.
Смерть
02.06.1890 ст.