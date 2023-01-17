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Крупнов Афиноген Александрович

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Место рождения

Вознесенье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

02.06.1890 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Крупнов Александр Петрович

Мать: Крупнова Мария Ивановна

Вознесенье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Образование
1835
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил низшее отделение Вологодского Духовного училища.
Работа или профессия
21.01.1837 ст.
Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Определен пономарем к Леонтиевской Верхневологодской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
1837

Жена: Крупнова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
17.10.1838 ст.

Сын: Крупнов Александр Афиногенович

Мать ребёнка: Крупнова Мария Дмитриевна

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Сын пономаря Леонтиевской Верхвологодской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1839

Сын: Крупнов Дмитрий Афиногенович

Мать ребёнка: Крупнова Мария Дмитриевна

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.03.1842 ст.

Дочь: Крупнова Александра Афиногеновна

Мать ребёнка: Крупнова Мария Дмитриевна

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Крупнов Николай Афиногенович

Мать ребёнка: Крупнова Мария Дмитриевна

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Крупнова Павла Афиногеновна

Мать ребёнка: Крупнова Мария Дмитриевна

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Соколова Евстолия Афиногеновна

Мать ребёнка: Крупнова Мария Дмитриевна

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Сеткова Людмила Афиногеновна

Мать ребёнка: Крупнова Мария Дмитриевна

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
19.03.1881 ст.
По прошению уволен за штат.
Смерть
02.06.1890 ст.
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