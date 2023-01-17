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Крупнова Мария Ивановна

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Место рождения

Вознесенье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Вознесенье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1818

Муж: Крупнов Александр Петрович

Вознесенье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Крупнов Афиноген Александрович

Отец ребёнка: Крупнов Александр Петрович

Вознесенье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.03.1828 ст.

Дочь: Крупнова Александра Александровна

Отец ребёнка: Крупнов Александр Петрович

Вознесенье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.03.1829 ст.

Сын: Крупнов Сакердон Александрович

Отец ребёнка: Крупнов Александр Петрович

Богослово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Метрические книги Иоанно-Богословской Кохтошской церкви Грязовецкого уезда за 1797, 1798, 1800-1845 годы. 4 марта 1829 года у приходского священника Александра Петрова Крупнова от жены Марьи родился с... Показать все
Рождение ребёнка
23.03.1830 ст.

Дочь: Крупнова Мария Александровна

Отец ребёнка: Крупнов Александр Петрович

Богослово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Метрические книги Иоанно-Богословской Кохтошской церкви Грязовецкого уезда за 1797, 1798, 1800-1845 годы. 23 марта 1830 года у приходского священника Александра Крупнова от жены Марьи родилась дочь Ма... Показать все
Рождение ребёнка
20.03.1831 ст.

Сын: Крупнов Флегонт Александрович

Отец ребёнка: Крупнов Александр Петрович

Богослово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Метрические книги Иоанно-Богословской Кохтошской церкви Грязовецкого уезда за 1797, 1798, 1800-1845 годы. 20 марта 1831 года у приходского священника Александра Петрова Крупнова от жены его Марии роди... Показать все
Смерть
Неизвестно
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