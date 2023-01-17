Крупнова Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1818
Рождение ребёнка
1819
Сын: Крупнов Афиноген Александрович
Отец ребёнка: Крупнов Александр Петрович
Рождение ребёнка
?.03.1828 ст.
Дочь: Крупнова Александра Александровна
Отец ребёнка: Крупнов Александр Петрович
Рождение ребёнка
04.03.1829 ст.
Сын: Крупнов Сакердон Александрович
Отец ребёнка: Крупнов Александр Петрович
Метрические книги Иоанно-Богословской Кохтошской церкви Грязовецкого уезда за 1797, 1798, 1800-1845 годы. 4 марта 1829 года у приходского священника Александра Петрова Крупнова от жены Марьи родился с... Показать все
Рождение ребёнка
23.03.1830 ст.
Дочь: Крупнова Мария Александровна
Отец ребёнка: Крупнов Александр Петрович
Метрические книги Иоанно-Богословской Кохтошской церкви Грязовецкого уезда за 1797, 1798, 1800-1845 годы. 23 марта 1830 года у приходского священника Александра Крупнова от жены Марьи родилась дочь Ма... Показать все
Рождение ребёнка
20.03.1831 ст.
Сын: Крупнов Флегонт Александрович
Отец ребёнка: Крупнов Александр Петрович
Метрические книги Иоанно-Богословской Кохтошской церкви Грязовецкого уезда за 1797, 1798, 1800-1845 годы. 20 марта 1831 года у приходского священника Александра Петрова Крупнова от жены его Марии роди... Показать все
Смерть
Неизвестно