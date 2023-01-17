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Крупнов Александр Петрович

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Место рождения

Елизарово, Спасская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1796

Дата смерти

07.06.1842 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Крупнов Петр Иванович

Мать: Крупнова Маремьяна Ивановна

Елизарово, Спасская волость, Вологодский уезд
Образование
1816
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил среднее отделение Вологодской духовной семинарии.
Работа или профессия
С 1817 по 1827
Вознесенье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Диакон Вознесенской Кохтошской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Около 1818

Жена: Крупнова Мария Ивановна

Вознесенье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Крупнов Афиноген Александрович

Мать ребёнка: Крупнова Мария Ивановна

Вознесенье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.03.1828 ст.

Дочь: Крупнова Александра Александровна

Мать ребёнка: Крупнова Мария Ивановна

Вознесенье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С ?.10.1828 по ?.07.1831 ст.
Богослово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Священник Иоанно-Богословской Кохтошской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
04.03.1829 ст.

Сын: Крупнов Сакердон Александрович

Мать ребёнка: Крупнова Мария Ивановна

Богослово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Метрические книги Иоанно-Богословской Кохтошской церкви Грязовецкого уезда за 1797, 1798, 1800-1845 годы. 4 марта 1829 года у приходского священника Александра Петрова Крупнова от жены Марьи родился с... Показать все
Рождение ребёнка
23.03.1830 ст.

Дочь: Крупнова Мария Александровна

Мать ребёнка: Крупнова Мария Ивановна

Богослово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Метрические книги Иоанно-Богословской Кохтошской церкви Грязовецкого уезда за 1797, 1798, 1800-1845 годы. 23 марта 1830 года у приходского священника Александра Крупнова от жены Марьи родилась дочь Ма... Показать все
Рождение ребёнка
20.03.1831 ст.

Сын: Крупнов Флегонт Александрович

Мать ребёнка: Крупнова Мария Ивановна

Богослово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Метрические книги Иоанно-Богословской Кохтошской церкви Грязовецкого уезда за 1797, 1798, 1800-1845 годы. 20 марта 1831 года у приходского священника Александра Петрова Крупнова от жены его Марии роди... Показать все
Работа или профессия
С 1832
Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Священник Леонтиевской Верхневологодской церкви Вологодского уезда.
Смерть
07.06.1842 ст.
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