Крупнов Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти07.06.1842 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Крупнов Петр Иванович
Образование
1816
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил среднее отделение Вологодской духовной семинарии.
Работа или профессия
С 1817 по 1827
Диакон Вознесенской Кохтошской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Около 1818
Жена: Крупнова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Крупнов Афиноген Александрович
Мать ребёнка: Крупнова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
?.03.1828 ст.
Дочь: Крупнова Александра Александровна
Мать ребёнка: Крупнова Мария Ивановна
Работа или профессия
С ?.10.1828 по ?.07.1831 ст.
Священник Иоанно-Богословской Кохтошской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
04.03.1829 ст.
Сын: Крупнов Сакердон Александрович
Мать ребёнка: Крупнова Мария Ивановна
Метрические книги Иоанно-Богословской Кохтошской церкви Грязовецкого уезда за 1797, 1798, 1800-1845 годы. 4 марта 1829 года у приходского священника Александра Петрова Крупнова от жены Марьи родился с... Показать все
Рождение ребёнка
23.03.1830 ст.
Дочь: Крупнова Мария Александровна
Мать ребёнка: Крупнова Мария Ивановна
Метрические книги Иоанно-Богословской Кохтошской церкви Грязовецкого уезда за 1797, 1798, 1800-1845 годы. 23 марта 1830 года у приходского священника Александра Крупнова от жены Марьи родилась дочь Ма... Показать все
Рождение ребёнка
20.03.1831 ст.
Сын: Крупнов Флегонт Александрович
Мать ребёнка: Крупнова Мария Ивановна
Метрические книги Иоанно-Богословской Кохтошской церкви Грязовецкого уезда за 1797, 1798, 1800-1845 годы. 20 марта 1831 года у приходского священника Александра Петрова Крупнова от жены его Марии роди... Показать все
Работа или профессия
С 1832
Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Священник Леонтиевской Верхневологодской церкви Вологодского уезда.
Смерть
07.06.1842 ст.