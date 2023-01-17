Крупнова Маремьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиДо 1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Крестьянская дочь.
Бракосочетание
Около 1788
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Крупнова Елена Петровна
Отец ребёнка: Крупнов Петр Иванович
Рождение ребёнка
25.11.1792 ст.
Дочь: Перебатинская Анна Петровна
Отец ребёнка: Крупнов Петр Иванович
(ГАВО. ф.496, о.8, д.48, л.242)
Рождение ребёнка
1796
Сын: Крупнов Александр Петрович
Отец ребёнка: Крупнов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Крупнов Петр Иванович
ГАВО. ф.496, о.8, д.54, л.136
Рождение ребёнка
03.07.1801 ст.
Дочь: Вознесенская Марфа Петровна
Отец ребёнка: Крупнов Петр Иванович
ГАВО. ф.496, о.8, д.57, л.345.
Смерть
До 1839