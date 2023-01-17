Крупнова Маремьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрупнова Маремьяна Ивановна

Крупнова Маремьяна Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

До 1839

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Крестьянская дочь.
Бракосочетание
Около 1788

Муж: Крупнов Петр Иванович

Елизарово, Спасская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Крупнова Елена Петровна

Отец ребёнка: Крупнов Петр Иванович

Елизарово, Спасская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
25.11.1792 ст.

Дочь: Перебатинская Анна Петровна

Отец ребёнка: Крупнов Петр Иванович

Елизарово, Спасская волость, Вологодский уезд
(ГАВО. ф.496, о.8, д.48, л.242)
Рождение ребёнка
1796

Сын: Крупнов Александр Петрович

Отец ребёнка: Крупнов Петр Иванович

Елизарово, Спасская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1798

Сын: Крупнов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Крупнов Петр Иванович

Елизарово, Спасская волость, Вологодский уезд
ГАВО. ф.496, о.8, д.54, л.136
Рождение ребёнка
03.07.1801 ст.

Дочь: Вознесенская Марфа Петровна

Отец ребёнка: Крупнов Петр Иванович

Елизарово, Спасская волость, Вологодский уезд
ГАВО. ф.496, о.8, д.57, л.345.
Смерть
До 1839
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close