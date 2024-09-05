деревня Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Борисоглебское

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина с. Борисоглебского Высоковской вол. Вологодского уезда И. М. Никонова на обвинение его волостным старшиной Жерноковской вол. Смирновым по квита Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Леонтиевской Верхневологодской церкви. Список архивных Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
834Борисоглебское, с. каз.близь р. Вологды и Вотчи.5030175559Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Высоковская волость
104. Борисоглебское (Леонтьевский, Верхне-Вологодский погост), село бывшее государственное, дворов 17, жителей 95, церковь православная, 23 лавки, торжок по воскресеньям, Показать все

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Высоковская волость
107Борисоглебское селоВысоковское.Леонтьевский-Ростовскийбывшие государственные503244350

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кубино-Озерский район, Высоковский сельсовет
Борисоглебское (СС.,СККОВ,кх.,кред. т-во,зернооч. п.,шк. I ст.)3081селоЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 38 км. Летнее: —.Зимнее: 57 км. Летнее: —.3838

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
34048Борисоглебскоедеревня59°28'с.ш.39°10'в.д.O-37-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Кубенское сельское поселение
19620440169д Борисоглебскоедеревня

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