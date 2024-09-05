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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина с. Борисоглебского Высоковской вол. Вологодского уезда И. М. Никонова на обвинение его волостным старшиной Жерноковской вол. Смирновым по квита Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Леонтиевской Верхневологодской церкви. Список архивных Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
834Борисоглебское, с. каз.близь р. Вологды и Вотчи.5030175559Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
104. Борисоглебское (Леонтьевский, Верхне-Вологодский погост), село бывшее государственное, дворов 17, жителей 95, церковь православная, 23 лавки, торжок по воскресеньям, Показать все
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
107Борисоглебское селоВысоковское.Леонтьевский-Ростовскийбывшие государственные503244350
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Борисоглебское (СС.,СККОВ,кх.,кред. т-во,зернооч. п.,шк. I ст.)3081селоЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 38 км. Летнее: —.Зимнее: 57 км. Летнее: —.3838
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34048Борисоглебскоедеревня59°28'с.ш.39°10'в.д.O-37-019
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620440169д Борисоглебскоедеревня