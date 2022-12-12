Крупнов Флегонт Александрович
Место рождения
Дата рождения20.03.1831 ст.
Дата смерти15.05.1831 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
20.03.1831 ст.
Метрические книги Иоанно-Богословской Кохтошской церкви Грязовецкого уезда за 1797, 1798, 1800-1845 годы. 20 марта 1831 года у приходского священника Александра Петрова Крупнова от жены его Марии роди... Показать все
Смерть
15.05.1831 ст.
Метрические книги Иоанно-Богословской Кохтошской церкви Грязовецкого уезда за 1797, 1798, 1800-1845 годы. 15 мая 1831 года умер у приходского священника Александра Петрова Крупнова сын Флегонт, 1 1/2 ... Показать все