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Крупнов Флегонт Александрович

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Место рождения

Богослово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.03.1831 ст.

Дата смерти

15.05.1831 ст.

Пол

Мужской

Отец

1796 г.р.

Мать

1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1831 ст.

Отец: Крупнов Александр Петрович

Мать: Крупнова Мария Ивановна

Богослово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Метрические книги Иоанно-Богословской Кохтошской церкви Грязовецкого уезда за 1797, 1798, 1800-1845 годы. 20 марта 1831 года у приходского священника Александра Петрова Крупнова от жены его Марии роди... Показать все
Смерть
15.05.1831 ст.
Богослово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Метрические книги Иоанно-Богословской Кохтошской церкви Грязовецкого уезда за 1797, 1798, 1800-1845 годы. 15 мая 1831 года умер у приходского священника Александра Петрова Крупнова сын Флегонт, 1 1/2 ... Показать все
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