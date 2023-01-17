Крупнов Николай Афиногенович
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Образование
1861
Вологда, город Вологда, Вологодская область
В 1861 году обучается в высшем отделении Вологодского Духовного училища за казенный счет.
Бракосочетание
Около 1865
Рождение ребёнка
1867
Сын: Крупнов Всеволод Николаевич
Мать ребёнка: Крупнова Ираида Михайловна
Сын диакона.
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Крупнова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Крупнова Ираида Михайловна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Крупнова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Крупнова Ираида Михайловна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Крупнова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Крупнова Ираида Михайловна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Крупнов Порфирий Николаевич
Мать ребёнка: Крупнова Ираида Михайловна
Работа или профессия
1880
Диакон-псаломщик Тихоновской Вохомской церкви Никольского уезда.
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Крупнова Серафима Николаевна
Мать ребёнка: Крупнова Ираида Михайловна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Крупнова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Крупнова Ираида Михайловна
Смерть
Неизвестно