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Крупнов Николай Афиногенович

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Место рождения

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Крупнов Афиноген Александрович

Мать: Крупнова Мария Дмитриевна

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Образование
1861
Вологда, город Вологда, Вологодская область
В 1861 году обучается в высшем отделении Вологодского Духовного училища за казенный счет.
Бракосочетание
Около 1865

Жена: Крупнова Ираида Михайловна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Крупнов Всеволод Николаевич

Мать ребёнка: Крупнова Ираида Михайловна

Тихон, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Сын диакона.
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Крупнова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Крупнова Ираида Михайловна

Тихон, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Крупнова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Крупнова Ираида Михайловна

Тихон, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Крупнова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Крупнова Ираида Михайловна

Тихон, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Крупнов Порфирий Николаевич

Мать ребёнка: Крупнова Ираида Михайловна

Тихон, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
1880
Тихон, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Диакон-псаломщик Тихоновской Вохомской церкви Никольского уезда.
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Крупнова Серафима Николаевна

Мать ребёнка: Крупнова Ираида Михайловна

Тихон, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Крупнова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Крупнова Ираида Михайловна

Тихон, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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