Крупнов Порфирий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Работа или профессия
06.11.1910 ст.
Жибек Жолы, Аршалынский район, Акмолинская область
Священник Вологодской епархии принят на службу в Омскую епархию и определён на штатное место священника к церкви села Александровского Петропавловского уезда.
Смерть
Неизвестно