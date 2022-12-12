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Крупнов Порфирий Николаевич

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Место рождения

Тихон, Вохомский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Крупнов Николай Афиногенович

Мать: Крупнова Ираида Михайловна

Тихон, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
06.11.1910 ст.
Жибек Жолы, Аршалынский район, Акмолинская область
Священник Вологодской епархии принят на службу в Омскую епархию и определён на штатное место священника к церкви села Александровского Петропавловского уезда.
Смерть
Неизвестно
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