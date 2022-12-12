Крупнова Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти11.09.1878 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Крупнов Александр Афиногенович
Отец ребёнка: Крупнов Афиноген Александрович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Крупнов Дмитрий Афиногенович
Отец ребёнка: Крупнов Афиноген Александрович
Рождение ребёнка
05.03.1842 ст.
Дочь: Крупнова Александра Афиногеновна
Отец ребёнка: Крупнов Афиноген Александрович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Крупнов Николай Афиногенович
Отец ребёнка: Крупнов Афиноген Александрович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Крупнова Павла Афиногеновна
Отец ребёнка: Крупнов Афиноген Александрович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Соколова Евстолия Афиногеновна
Отец ребёнка: Крупнов Афиноген Александрович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Сеткова Людмила Афиногеновна
Отец ребёнка: Крупнов Афиноген Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.09.1878 ст.
Метрические книги Леонтиевской Верхвологодской церкви Вологодского уезда за 1872-1879 годы. 11 августа 1878 года означенной Леонтиевской Верхвологодской церкви у приходского пономаря Афиногена Крупнов... Показать все