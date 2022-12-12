Крупнова Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрупнова Мария Дмитриевна

Крупнова Мария Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

11.09.1878 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Крупнов Александр Афиногенович

Отец ребёнка: Крупнов Афиноген Александрович

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1839

Сын: Крупнов Дмитрий Афиногенович

Отец ребёнка: Крупнов Афиноген Александрович

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
05.03.1842 ст.

Дочь: Крупнова Александра Афиногеновна

Отец ребёнка: Крупнов Афиноген Александрович

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1843

Сын: Крупнов Николай Афиногенович

Отец ребёнка: Крупнов Афиноген Александрович

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Крупнова Павла Афиногеновна

Отец ребёнка: Крупнов Афиноген Александрович

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Соколова Евстолия Афиногеновна

Отец ребёнка: Крупнов Афиноген Александрович

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Сеткова Людмила Афиногеновна

Отец ребёнка: Крупнов Афиноген Александрович

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупнов Афиноген Александрович

Смерть
11.09.1878 ст.
Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Метрические книги Леонтиевской Верхвологодской церкви Вологодского уезда за 1872-1879 годы. 11 августа 1878 года означенной Леонтиевской Верхвологодской церкви у приходского пономаря Афиногена Крупнов... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close