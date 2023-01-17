Сеткова (Крупнова) Людмила Афиногеновна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Бракосочетание
29.05.1881 ст.
Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Метрические книги Леонтиевской Верхвологодской (Верхневологодской) церкви Вологодского уезда за 1880-1883 годы. 29 мая 1881 года венчаны: Казенного ведомства, Высоковского волостного правления и того ... Показать все
Смерть
Неизвестно