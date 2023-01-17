Сеткова (Крупнова) Людмила Афиногеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеткова (Крупнова) Людмила Афиногеновна

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Место рождения

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Крупнов Афиноген Александрович

Мать: Крупнова Мария Дмитриевна

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
29.05.1881 ст.

Муж: Сетков Степан Платонович

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Метрические книги Леонтиевской Верхвологодской (Верхневологодской) церкви Вологодского уезда за 1880-1883 годы. 29 мая 1881 года венчаны: Казенного ведомства, Высоковского волостного правления и того ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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