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Сетков Степан Платонович

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Место рождения

Синицыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Синицыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Казенного ведомства, Высоковского волостного правления и того же общества, деревни Синицына крестьянский сын.
Бракосочетание
29.05.1881 ст.

Жена: Сеткова Людмила Афиногеновна

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Метрические книги Леонтиевской Верхвологодской (Верхневологодской) церкви Вологодского уезда за 1880-1883 годы. 29 мая 1881 года венчаны: Казенного ведомства, Высоковского волостного правления и того ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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