Сетков Степан Платонович
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Казенного ведомства, Высоковского волостного правления и того же общества, деревни Синицына крестьянский сын.
Бракосочетание
29.05.1881 ст.
Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Метрические книги Леонтиевской Верхвологодской (Верхневологодской) церкви Вологодского уезда за 1880-1883 годы. 29 мая 1881 года венчаны: Казенного ведомства, Высоковского волостного правления и того ... Показать все
Смерть
Неизвестно