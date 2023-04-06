Крупнов Александр Афиногенович
Место рождения
Дата рождения17.10.1838 ст.
Дата смерти13.04.1898 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1838 ст.
Сын пономаря Леонтиевской Верхвологодской церкви Вологодского уезда.
Образование
15.06.1859 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил низшее отделение духовного училища.
Работа или профессия
?.08.1859 ст.
на место пономаря в Космо-Дамиановскую Синдожскую церковь Вологодского уезда.
Работа или профессия
30.10.1860 ст.
Посвящен в стихарь.
Работа или профессия
31.05.1861 ст.
Определен на место дьячка к Иоанно-Богословской Малоянгосарской церкви.
Бракосочетание
Около 1862
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Крупнова Александра Александровна
Мать ребёнка: Крупнова Анна Ликарионовна
Рождение ребёнка
05.02.1867 ст.
Сын: Крупнов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Крупнова Анна Ликарионовна
Работа или профессия
22.01.1869 ст.
Рукоположен во диакона.
Рождение ребёнка
30.07.1872 ст.
Сын: Крупнов Василий Александрович
Мать ребёнка: Крупнова Анна Ликарионовна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Базилева Юлия Александровна
Мать ребёнка: Крупнова Анна Ликарионовна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Крупнова Аполлинария Александровна
Мать ребёнка: Крупнова Анна Ликарионовна
Работа или профессия
1875
Псаломщик-диакон Одигитринской Кореневской церкви.
Рождение ребёнка
25.08.1877 ст.
Сын: Крупнов Павел Александрович
Мать ребёнка: Крупнова Анна Ликарионовна
Работа или профессия
До 01.10.1881 ст.
Псаломщик Георгиевской Суетинской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
02.10.1881 ст.
Перемещен на место отца пономарем к Леонтиевской Верхвологодской церкви.
Рождение ребёнка
13.09.1882 ст.
Дочь: Волокитина Мария Александровна
Мать ребёнка: Крупнова Анна Ликарионовна
Работа или профессия
27.02.1898 ст.
По прошению уволен за штат.
Смерть
13.04.1898 ст.