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Крупнов Александр Афиногенович

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Место рождения

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

17.10.1838 ст.

Дата смерти

13.04.1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1838 ст.

Отец: Крупнов Афиноген Александрович

Мать: Крупнова Мария Дмитриевна

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Сын пономаря Леонтиевской Верхвологодской церкви Вологодского уезда.
Образование
15.06.1859 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил низшее отделение духовного училища.
Работа или профессия
?.08.1859 ст.
на место пономаря в Космо-Дамиановскую Синдожскую церковь Вологодского уезда.
Работа или профессия
30.10.1860 ст.
Посвящен в стихарь.
Работа или профессия
31.05.1861 ст.
Определен на место дьячка к Иоанно-Богословской Малоянгосарской церкви.
Бракосочетание
Около 1862

Жена: Крупнова Анна Ликарионовна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Крупнова Александра Александровна

Мать ребёнка: Крупнова Анна Ликарионовна

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
05.02.1867 ст.

Сын: Крупнов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Крупнова Анна Ликарионовна

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
22.01.1869 ст.
Рукоположен во диакона.
Рождение ребёнка
30.07.1872 ст.

Сын: Крупнов Василий Александрович

Мать ребёнка: Крупнова Анна Ликарионовна

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Базилева Юлия Александровна

Мать ребёнка: Крупнова Анна Ликарионовна

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Крупнова Аполлинария Александровна

Мать ребёнка: Крупнова Анна Ликарионовна

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
1875
Псаломщик-диакон Одигитринской Кореневской церкви.
Рождение ребёнка
25.08.1877 ст.

Сын: Крупнов Павел Александрович

Мать ребёнка: Крупнова Анна Ликарионовна

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
До 01.10.1881 ст.
Псаломщик Георгиевской Суетинской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
02.10.1881 ст.
Перемещен на место отца пономарем к Леонтиевской Верхвологодской церкви.
Рождение ребёнка
13.09.1882 ст.

Дочь: Волокитина Мария Александровна

Мать ребёнка: Крупнова Анна Ликарионовна

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
27.02.1898 ст.
По прошению уволен за штат.
Смерть
13.04.1898 ст.
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