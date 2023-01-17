Базилева (Крупнова) Юлия Александровна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Базилева Анна Константиновна
Отец ребёнка: Базилев Константин Александрович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Базилев Леонид Константинович
Отец ребёнка: Базилев Константин Александрович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Базилева Мария Константиновна
Отец ребёнка: Базилев Константин Александрович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Базилев Александр Константинович
Отец ребёнка: Базилев Константин Александрович
Замошье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно