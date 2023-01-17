Базилева (Крупнова) Юлия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБазилева (Крупнова) Юлия Александровна

Базилева (Крупнова) Юлия Александровна

avatar

Место рождения

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Крупнов Александр Афиногенович

Мать: Крупнова Анна Ликарионовна

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Базилева Анна Константиновна

Отец ребёнка: Базилев Константин Александрович

Сизма малая, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1897

Сын: Базилев Леонид Константинович

Отец ребёнка: Базилев Константин Александрович

Сизма малая, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Базилева Мария Константиновна

Отец ребёнка: Базилев Константин Александрович

Сизма малая, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1901

Сын: Базилев Александр Константинович

Отец ребёнка: Базилев Константин Александрович

Замошье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Базилев Константин Александрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close