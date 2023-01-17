Базилев Константин Александрович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын священника Покровской Замошской церкви Кадниковского уезда
Образование
15.06.1892 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Уволен из 1 класса Вологодской Духовной Семинарии.
Работа или профессия
20.06.1892 ст.
Определен на должность псаломщика к Богородской Малосиземской церкви
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Базилева Анна Константиновна
Мать ребёнка: Базилева Юлия Александровна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Базилев Леонид Константинович
Мать ребёнка: Базилева Юлия Александровна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Базилева Мария Константиновна
Мать ребёнка: Базилева Юлия Александровна
Работа или профессия
07.05.1900 ст.
Перемещен на должность псаломщика к Покровской Замошской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
11.02.1901 ст.
Рукоположен в сан диакона.
Рождение ребёнка
1901
Сын: Базилев Александр Константинович
Мать ребёнка: Базилева Юлия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно