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Базилев Константин Александрович

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Место рождения

Замошье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Замошье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Сын священника Покровской Замошской церкви Кадниковского уезда
Образование
15.06.1892 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Уволен из 1 класса Вологодской Духовной Семинарии.
Работа или профессия
20.06.1892 ст.
Сизма малая, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Определен на должность псаломщика к Богородской Малосиземской церкви
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Базилева Анна Константиновна

Мать ребёнка: Базилева Юлия Александровна

Сизма малая, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1897

Сын: Базилев Леонид Константинович

Мать ребёнка: Базилева Юлия Александровна

Сизма малая, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Базилева Мария Константиновна

Мать ребёнка: Базилева Юлия Александровна

Сизма малая, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
07.05.1900 ст.
Замошье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Перемещен на должность псаломщика к Покровской Замошской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
11.02.1901 ст.
Рукоположен в сан диакона.
Рождение ребёнка
1901

Сын: Базилев Александр Константинович

Мать ребёнка: Базилева Юлия Александровна

Замошье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Базилева Юлия Александровна

Смерть
Неизвестно
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