Крупнова (Межакова) Анна Ликарионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупнова (Межакова) Анна Ликарионовна

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Место рождения

Богородский-Ватлановский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1843

Дата смерти

После 1930

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородский-Ватлановский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Дочь пономаря Николаевской Ватлановской церкви Вологоского уезда Ликариона Межакова.
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Крупнова Александра Александровна

Отец ребёнка: Крупнов Александр Афиногенович

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
05.02.1867 ст.

Сын: Крупнов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Крупнов Александр Афиногенович

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1872

Сын: Крупнов Василий Александрович

Отец ребёнка: Крупнов Александр Афиногенович

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Базилева Юлия Александровна

Отец ребёнка: Крупнов Александр Афиногенович

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Крупнова Аполлинария Александровна

Отец ребёнка: Крупнов Александр Афиногенович

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1877

Сын: Крупнов Павел Александрович

Отец ребёнка: Крупнов Александр Афиногенович

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1882 ст.

Дочь: Волокитина Мария Александровна

Отец ребёнка: Крупнов Александр Афиногенович

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупнов Александр Афиногенович

Смерть
После 1930
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