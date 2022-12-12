Крупнова (Межакова) Анна Ликарионовна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиПосле 1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь пономаря Николаевской Ватлановской церкви Вологоского уезда Ликариона Межакова.
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Крупнова Александра Александровна
Отец ребёнка: Крупнов Александр Афиногенович
Рождение ребёнка
05.02.1867 ст.
Сын: Крупнов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Крупнов Александр Афиногенович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Крупнов Василий Александрович
Отец ребёнка: Крупнов Александр Афиногенович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Базилева Юлия Александровна
Отец ребёнка: Крупнов Александр Афиногенович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Крупнова Аполлинария Александровна
Отец ребёнка: Крупнов Александр Афиногенович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Крупнов Павел Александрович
Отец ребёнка: Крупнов Александр Афиногенович
Рождение ребёнка
13.09.1882 ст.
Дочь: Волокитина Мария Александровна
Отец ребёнка: Крупнов Александр Афиногенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1930